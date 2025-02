Spannendes Vertragsdetail bei Dynamo-Star enthüllt

IMAGO/Lutz Hentschel

Philip Heise (M.) ist Linksverteidiger bei Dynamo Dresden

Dynamo Dresden droht ein ähnlicher Saisonverlauf wie im letzten Jahr. Als Hinrunden-Meister zunächst in komfortabler Ausgangsposition, kommen die Sachsen in der laufenden Rückrunde nicht mehr richtig in die Gänge. Bis dato wurden nur zwei der sechs Spiele in der zweiten Halbserie gewonnen, am Wochenende droht der Absturz auf Tabellenplatz drei. Die Kaderplanungen bei der SG laufen also wieder einmal zweigleisig.

Schon in der letzten Saison hat Dynamo aufgrund einer durchwachsenen Rückrunde die angestrebte Rückkehr in die 2. Bundesliga noch verspielt. Um den Aufstieg in diesem Jahr zu realisieren, will sich die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Stamm nach der 0:1-Niederlage im Ost-Duell bei Hansa Rostock schnell wieder auf die eigenen Stärken besinnen.

Eine wichtige Rolle dabei soll auch weiterhin Philip Heise spielen. Der Linksverteidiger stand bis dato 20 Mal in der laufenden Drittliga-Saison für Dynamo Dresden auf dem Rasen, hatte im letzten Sommer einen Einjahresvertrag bei der SG unterschrieben.

Unabhängig der Ligazugehörigkeit in 2025/2026 ist im Falle Heises klar, wie es mit einem neuen Vertrag für den gebürtigen Düsseldorfer weitergehen wird.

Heise fehlen noch fünf Spiele zur Vertragsverlängerung

Wie die "Bild" enthüllte, hat Heise eine spezielle Klausel in seinem Arbeitspapier stehen, die seine Zukunft in Dresden über das Saisonende im Mai regeln wird. Kommt der 33-Jährige auf insgesamt 25 Einsätze in der 3. Liga, verlängert sich sein Kontrakt an der Elbe automatisch um eine weitere Saison. Schafft Heise die 25 Saisonspiele nicht, läuft der Vertrag in seiner jetzigen Form Ende Juni aus.

Angesichts der bisherigen Einsätze scheint es nur sehr wahrscheinlich, dass der Linksfuß schon in wenigen Wochen seine Zukunftsfrage in Dresden geklärt hat - und im besten Fall dann in 2025/2026 mit Dynamo in der zweiten Liga am Start ist.