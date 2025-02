Kompany mit spannendem England-Vergleich

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Vincent Kompany ist seit acht Monaten Cheftrainer beim FC Bayern

Seit dem Sommer des letzten Jahres ist Vincent Kompany nun Cheftrainer des FC Bayern, liegt mit den Münchnern in der Bundesliga klar auf Kurs in Richtung deutsche Meisterschaft. Zuvor war der 38-Jährige jahrelang als Spieler und Trainer im englischen Spitzenfußball unterwegs. Er sprach nun über die seiner Ansicht nach größten Unterschiede zwischen der Premier League und der Bundesliga.

Elf Jahre lang trug Vincent Kompany das Trikot von Manchester City, führte die Sky Blues jahrelang als Kapitän auf das Feld und wurde zu einer ihrer großen Vereinsikonen. Vier englische Meisterschaften bejubelte der Belgier mit den Cityzens, ehe es ihn nach seinem aktiven Karriereende auf die Trainerbank verschlug.

Nach seiner Zeit beim FC Burnley (2022 bis 2024) ging es für Kompany im letzten Sommer weiter zum deutschen Rekordmeister. Über die seiner Meinung nach größten Unterschiede zwischen Premier League und Bundesliga meinte der Coach im Gespräch mit Vereinsmedien des FC Bayern: "Was ich im Moment als Unterschied bezeichnen würde, ist, dass in den englischen Ligen im allgemeinen und auch aus finanziellen Gründen mehr Fokus auf die Körperlichkeit der Spieler auf allen Positionen gelegt wird."

FC Bayern am Freitag in Stuttgart zu Gast

In der Bundesliga seien die Teams in der Breite noch nicht so weit wie in England, was die Körperlichkeit des Spiels angeht. Allerdings schließe sich die Lücke immer weiter, wie Kompany ausführte: "Ich finde, in Deutschland sieht es so aus, als ob es gerade auch wieder in diese Richtung geht. Also kann man wieder erkennen, dass der Unterschied wieder sehr gering ist. Denn man sieht auch in deutschen Mannschaften mehr Geschwindigkeit."

Für den Übungsleiter der Münchner steht dabei fest, dass Körperlichkeit nicht immer "nur Kraft und Größe" bedeute: "Es ist Geschwindigkeit, Balance, Robustheit. Und ich finde, das Spieltempo in der Bundesliga erhöht sich, wenn man sich Mannschaften wie Frankfurt, Leverkusen oder Leipzig anschaut."

Am Freitagabend eröffnet der FC Bayern mit dem Gastspiel beim VfB Stuttgart (ab 20:30 Uhr) den 24. Spieltag der Bundesliga.