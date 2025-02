Diese Mega-Summe würde United eine Amorim-Entlassung kosten

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Amorim hat den United-Team noch kein neues Leben eingehaucht

Am Mittwoch feierte Englands Rekordmeister Manchester United einen hart erkämpften Arbeitssieg gegen Abstiegskandidat Ipswich Town. Trotz des wichtigen Dreiers ist die Lage rund um das Old Trafford weiter angespannt. So sehr, dass mancherorts schon die Zukunft von Ruben Amorim infrage gestellt wird. Eine vorzeitige Entlassung des Portugiesen würde die Red Devils allerdings teuer zu stehen kommen.

Die sportliche Situation rund um Manchester United ist und bleibt angespannt. Daran änderte auch der schwer erkämpfte 3:2-Sieg der Red Devils am Mittwoch gegen Ipswich Town nur wenig. Noch immer steckt der Rekordmeister tief im Tabellenkeller fest. 33 geholte Punkte aus 27 Spielen reichen aktuell gerade mal zum 14. Platz.

Weil sich auch unter Neu-Coach Ruben Amorim keine Verbesserung der Leistungen und Ergebnisse einstellte, wurde zuletzt schon über seine vorzeitige Entlassung diskutiert. Spanische Medien schrieben, der Portugiese habe keine Job-Garantie und könnte gehen, wenn die Saison so enttäuschend endet, wie sie in den letzten Wochen verlief.

ManUnited will vorerst an Amorim festhalten

Laut "The Sun"-Angaben gibt es derzeit aber keinerlei Bestrebungen, den Vertrag mit Amorim aufzulösen. In der Chefetage ist man demzufolge weiterhin davon überzeugt, mit seiner Verpflichtung die richtige Wahl getroffen zu haben.

Dem Bericht zufolge täte United zumindest finanziell auch gut daran, weiter mit dem Portugiesen zusammenzuarbeiten, denn eine vorzeitige Entlassung könnte den Verein am Ende ein kleines Vermögen kosten. Die Rede ist von 20 Millionen Pfund, die fällig werden würden, wenn Amorim und sein Trainerteam im kommenden Sommer gefeuert werden würden.

Ähnlich tief hatte der Klub schon nach der Entlassung von Amorim-Vorgänger Erik ten Hag in die Tasche greifen müssen. Dem Niederländer und seinem Stab zahlte United laut eigenen Angaben eine Abfindung in Höhe von 14,5 Millionen Pfund.