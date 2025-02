Die gemeinsamen Meilensteine von Neuer und Müller

Am Ende von Neuers erster Saison beim FCB, im "Finale dahoam" der Champions League am 19. Mai 2012 gegen den FC Chelsea, erzielte Müller in der 83. Minute das 1:0; kurz darauf wurde er durch Daniel van Buyten ersetzt. Neuer konnte dann den Ausgleich durch Didier Drogbas Kopfball nach einer Ecke in der 88. Minute nicht verhindern. Im Elfmeterschießen sah Müller von der Bank aus, wie Neuer den ersten Versuch der Gäste hielt, aber dann Ivica Olic und Schweinsteiger verschossen und Drogba zur Entscheidung traf. Das Trauma heilte gut ein Jahr später, am 25. Mai 2013 im Finale gegen Borussia Dortmund mit dem späten Siegtreffer durch Arjen Robben