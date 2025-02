"Wichtiger Schritt": DFB will Nachwuchs stärker einbinden

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Am Campus in Frankfurt: Der DFB lädt zum Jugendkongress

Der Deutsche Fußball-Bund will den Nachwuchs bei der Zukunftsgestaltung mehr einbinden.

Am 28. und 29. März lädt der Verband deshalb erstmals zu einem Jugendfußball-Kongress am DFB-Campus in Frankfurt/Main.

180 der 220 teilnehmenden Personen sind als Spieler, Trainer oder in anderen Funktionen in den 21 Landesverbänden im Einsatz und zum Großteil zwischen 18 und 23 Jahre alt. Sie sollen helfen, die neue Jugendfußball-Strategie zu schärfen, teilte der DFB am Donnerstag mit.

"Der Fußball muss sich moderner aufstellen, um auch in Zukunft attraktiv für junge Menschen zu sein", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Der DFB-Jugendfußball-Kongress ist ein wichtiger Schritt, die Weichen für neue Fußballangebote in Deutschland zu stellen."

Beim Kongress sollen vor allem drei Themen im Fokus stehen: Die Identität des Jugendfußballs, der Spielbetrieb und Freizeitangebote für Jugendliche. Diskutieren werden unter anderem DFB-Direktor Hannes Wolf und Thomas Broich, Nachwuchsleiter von Borussia Dortmund. Die Ergebnisse sollen in Pilotprojekten getestet werden.