Seoane lässt Torhüter-Frage offen

IMAGO/Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl

Seoane lässt sich nicht in die Karten schauen

Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach lässt sich bei der Torhüter-Frage nicht in die Karten schauen.

"Wie auf jeder Position evaluieren wir die Möglichkeiten, die wir haben", sagte der Schweizer vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim: "Wir tendieren in eine Richtung, warten aber noch das Abschlusstraining ab. Wir werden die Entscheidung am Samstag kommunizieren."

Stammkeeper Moritz Nicolas fehlt den Gladbachern für den Rest der Saison verletzt, Kapitän Jonas Omlin ist nach seiner Notbremse am vergangenen Samstag beim 0:3 gegen den FC Augsburg gesperrt.

Als Vertreter stehen der erfahrene Tobias Sippel und das Talent Tiago Pereira Cardoso bereit. "Egal wer spielt, er soll auf seine Art und Weise spielen", forderte Seoane.