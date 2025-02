S04-Coach begründet brisante Torwart-Entscheidung

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Loris Karius wird am Freitagabend erstmals im Schalke-Tor stehen

Einen Tag vor dem immens wichtigen Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Preußen Münster (Freitagabend ab 18:30 Uhr, im sport.de-Live-Ticker) hat sich Cheftrainer Kees van Wonderen zum ersten Mal öffentlich zu der Entscheidung geäußert, einen Wechsel auf der Torhüter-Position vorzunehmen.

Im Heimspiel gegen Aufsteiger Münster wird zum ersten Mal Winter-Zugang Loris Karius im Tor der Königsblauen stehen. Bis dato war Justin Heekeren die Nummer eins im S04-Tor, hatte bis dato 21 der 23 Saisonspiele in der 2. Bundesliga absolviert.

"Wir haben uns für Loris entschieden im Tor. Wir wissen alle, was er für eine Erfahrung aus all seinen Jahren im Profi-Bereich mitbringt. Er ist jetzt knapp zwei Monate bei uns unterwegs und kommt immer besser in den Rhythmus. Wir glauben, dass er uns jetzt mit seiner Erfahrung und seiner Leistung helfen kann", sagte Cheftrainer van Wonderen zum Wechsel im Tor der Schalker.

Karius, der in der Vergangenheit unter anderem schon für Mainz 05, den FC Liverpool, Besiktas Istanbul und Newcastle United spielte, soll als erfahrener Rückhalt für neue Stabilität in der Schalker Hintermannschaft sorgen, nachdem die Knappen zuletzt drei der letzten vier Spiele verloren hatten.

Heekeren reagiert enttäuscht auf Torwart-Wechsel

"Er soll sein eigenes Spiel machen und seine Qualität umsetzen, die er hat", so van Wonderen am Tag vor dem NRW-Duell gegen Münster und begründete seine Entscheidung weiter: "Dafür bin ich auch da, um auch die schweren Entscheidungen zu treffen. Ich mache das nicht alleine, sondern nutze alle meine Informationen, die ich bekommen kann, zum Beispiel vom Torwarttrainer und allen, die jeden Tag im Trainingsprozess dabei sind. Aber am Ende bin ich persönlich verantwortlich für die Entscheidung und stehe da auch zu."

Der degradierte Heekeren habe den Entschluss seines Cheftrainers logischerweise enttäuscht aufgenommen. Van Wonderen betonte aber gleichzeitig: "Wir sind in einem Bereich, da gibt es Konkurrenz. Es ist keine leichte Entscheidung. Natürlich ist er enttäuscht. Um sich weiterzuentwickeln, gehört auch mal eine Enttäuschung dazu. Er ist ein unglaublich großes Talent. Er wird sich wieder zurück kämpfen, da bin ich mir sicher."