VfB-Youngster bekommt Einsatzgarantie gegen Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Finn Jeltsch wird auch gegen den FC Bayern auflaufen

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß muss im Liga-Topspiel gegen Bayern München am Freitag (20:30 Uhr) auf Leonidas Stergiou verzichten.

Der Rechtsverteidiger fällt wegen einer Fersenverletzung aus. Josha Vagnoman wird ihn ersetzen.

Eine Einsatzgarantie von Hoeneß erhielt der 18 Jahre alte Innenverteidiger Finn Jeltsch. Der U17-Weltmeister, der im Winter vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zum VfB gewechselt war, hatte am Wochenende beim 1:1 gegen Hoffenheim ein viel beachtetes Debüt für die Schwaben gefeiert.

"Finn wird spielen. Er hat gut gespielt und gut trainiert. Man kann schwer mit ihm rechnen", sagte Hoeneß.

Der VfB hat nur vier Punkte aus den vergangenen fünf Spielen geholt. Man müsse, so Hoeneß, "effizienter werden. Es wird gegen die Bayern keine Fülle an Chancen geben, deshalb wird es wichtig sein, effizient sein." Darüber hinaus müsse der VfB "intensiv, mutig und leidenschaftlich auftreten. Dann ist die Chance am größten."

Aktuell ist Stuttgart Siebter mit drei Punkten Rückstand auf Champions-League-Platz vier, den der SC Freiburg inne hat. Beim Hinspiel in München hatte es eine 0:4-Klatsche gegeben.

Um Hoeneß selbst gab es in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte. Jetzt hieß es, dass "eine heiße Spur" zu RB Leipzig führen könnte.

"Ich werde mich zu den Spekulationen nicht äußern. Diesmal konnte ich nur schmunzeln. Mich würde interessieren, wie sich solche Dinge entwickeln", sagte der 42-Jährige. Der Vertrag von Hoeneß läuft bis 2027, soll aber eine Ausstiegsklausel beinhalten.