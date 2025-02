Absturz? Keine Panik auf St. Pauli

IMAGO / Niklas Heiden/SID/IMAGO/Niklas Heiden

Alexander Blessin freut sich auf Dortmund

Drei Pleiten in Serie, drei Spiele ohne Tor - doch beim FC St. Pauli geht vor dem Beginn der heißen Phase in der Fußball-Bundesliga keine Angst vor einem Absturz um.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass die Jungs nervös sind. Wir haben noch ein kleines Polster, aber wollen auch nicht jedes Wochenende auf die Tabelle schauen", sagte Trainer Alexander Blessin (51) vor dem Highlight-Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr/Sky): "Es gilt, unsere Hausaufgaben zu machen."

Als Tabellen-15. haben die Kiezkicker sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Wenn wir unsere Spiele ziehen und die nötigen Punkte holen, dann ist es egal, was hinter uns passiert - und da müssen wir hinkommen", sagte Blessin: "Und das geht natürlich am besten mit Siegen, mit Punkten. Da wollen wir jetzt sicherlich dann am Samstag wieder mit anfangen."

Dafür muss aber wohl ein Tor her gegen den BVB, doch im neuen Jahr herrscht Flaute im Sturm von St. Pauli. Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy hat in der Rückrunde genauso oft getroffen wie alle Spieler von St. Pauli zusammen (sechsmal), natürlich hat Blessin mit seinem Team unter der Woche an dieser Schwäche gearbeitet.

Mit "Trainingsformen, durch Abschlüsse" sollten Angreifer Johannes Eggestein und Co. wieder "ein gutes Gefühl bekommen", sagte Blessin: "Aber wichtig ist, dass wir da einfach weiter ansetzen. Wir haben viel darüber gesprochen."