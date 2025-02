Hannover 96 bindet Wörl langfristig

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Marius Wörls Vertrag bei Hannover 96 hat sich verlängert

Fußball-Zweitligist Hannover 96 plant langfristig mit Arminia Bielefelds Pokalhelden Marius Wörl. Wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten, verlängerte sich der Vertrag mit dem 20 Jahre alten Mittelfeldspieler aufgrund einer Klausel bis zum 30. Juni 2027.

"Seine außergewöhnlichen Leistungen im Pokal sind natürlich das i-Tüpfelchen und haben zu Recht deutschlandweit Beachtung gefunden. Umso mehr freuen wir uns, ihn ab Sommer wieder bei uns in Hannover zu haben, um dann hier den nächsten Schritt zu machen. Wir planen ihn für die kommende Saison fest bei 96 ein", sagte Sportdirektor Marcus Mann.

Wörl war im Sommer 2023 ablösefrei von 1860 München verpflichtet und direkt an die Arminia verliehen worden, bei der er zu einem Leistungsträger aufstieg. Bielefeld zog die im Rahmen der Leihe vereinbarte Kaufoption, daraufhin aktivierte Hannover 96 sein Rückkaufrecht. In diesem Zuge verlängerte sich der Vertrag bis 2027.

Wörl kommt in der laufenden Saison in 24 Drittligaspielen auf vier Tore und eine Vorlage. In vier Spielen des DFB-Pokals gelangen ihm zwei Tore und drei Assists, Wörl hat damit großen Anteil am Halbfinaleinzug der Ostwestfalen.