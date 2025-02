Pep wollte ihn! Neymar plaudert Interesse des FC Bayern aus

IMAGO/REBECA SCHUMACKER

2013 zeigten Pep Guardiola und der FC Bayern Interesse an Neymar

2013 heuerte Pep Guardiola beim FC Bayern an. Zusammen mit dem spanischen Star-Trainer wäre fast auch Neymar 2013 in München gelandet. Das verriet der brasilianische Nationalspieler nun in einem Podcast. Über das Angebot "habe er nachgedacht", stellte der 33-Jährige am Donnerstag klar.

Im Sommer des Jahres 2013 wechselte Neymar Jr. für etwa 88 Millionen Euro aus seiner brasilianischen Heimat zum FC Barcelona. Nach Aussage des Superstars wäre er damals fast beim FC Bayern gelandet, der insbesondere in Person von Pep Guardiola, der das Traineramt zur Spielzeit 2013/14 in München übernahm, Interesse an ihm zeigten.

Am Vorabend der Weltfußballer-Gala im Januar 2013 habe ihn der spanische Star-Trainer in seinem Hotelzimmer in Zürich besucht, verriet der Offensivspieler nun in in einem fast zweistündigen Interview mit dem Podcast "Podpah". "Ich öffnete die Zimmertür, nur mit einer Unterhose und einem T-Shirt bekleidet, und vor mir stehen Guardiola und mein Vater", berichtete der Rekordtorschütze der Selecao.

Guardiola wollte Neymar zum FC Bayern holen

Der heutige Übungsleiter von Manchester City, der nur wenige Tage nach dem Treffen an der Säbener Straße unterschrieb, habe ihm gesagt: "Ich will dich mitnehmen, wo ich hingehe". Guardiola befandet sich zum damaligen Zeitpunkt mitten in einer Auszeit. Neymar wollte er mit großen Versprechungen in die Bundesliga locken.

Der Spanier wollten ihn beim FC Bayern zum besten Fußballer der Welt machen, versprach ihm 60 Tore pro Jahr. "Ich habe darüber nachgedacht", gestand Neymar, der zu dem Zeitpunkt schon beim FC Barcelona im Wort stand. "Das hat mich zum Schwanken gebracht", sagte er über Guardiolas Besuch.

Die Entscheidung fiel dann aber doch zu Gunsten der Katalanen aus. "Ich wollte mit (Lionel) Messi spielen", begründete der Dribbelkünstler, der heute wieder in seiner Heimat beim FC Santos spielt. Für Barca habe er auch ein Angebot "mit Blankoscheck" von Real Madrid abgelehnt.