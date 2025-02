Rummenigge mit ehrlichem Ratschlag an Kimmich

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern tatsächlich nach zehn Jahren?

Der FC Bayern soll sein Angebot zur Vertragsverlängerung für Joshua Kimmich zurückgezogen haben. Kommt es nun tatsächlich zum Abgang des Führungsspielers, der bereits seine zehnte Saison in München bestreitet?

Derzeit scheint ein ablösefreier Abschied im Sommer tatsächlich möglich, sollte es zu keinem zeitnahen Einlenken des 30-Jährigen kommen, der ein äußerst lukratives Angebot des FC Bayern bis dato noch nicht angenommen hat.

Joshua Kimmich könnte den deutschen Rekordmeister nach der laufenden Saison Stand jetzt also ins europäische Ausland verlassen. Zuletzt sollen sich bereits mehrere Top-Klubs bei dem Mittelfeld-Antreiber der Münchner in Stellung gebracht haben.

Geht es nach Ex-Bayern-Spieler Michael Rummenigge, sollte sich der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän seine weitere sportliche Zukunft aber mehr als gut überlegen.

"Kimmich ist ein wichtiger Spieler für den Klub. Er wäre gut beraten, beim FC Bayern zu bleiben. Woanders ist es auch nicht besser", meinte der jüngere Bruder des langjährigen Klubbosses Karl-Heinz Rummenigge gegenüber "Sky".

Rummenigge lobt den FC Bayern für Kimmich-Haltung

Im Trikot des FC Bayern entwickelte sich Kimmich zu einem zentral-defensiven Mittelfeldspieler sowie Rechtsverteidiger auf Weltklasse-Niveau. Nach über 280 Bundesliga-Spielen und 20 Titeln seinen Abschied aus München einzuläuten, wäre nach Ansicht Michael Rummenigges somit nicht die klügste Entscheidung.

Grundsätzlich lobte der ehemalige Mittelfeldspieler, der für die Münchner sowie für Borussia Dortmund in den 1980er- und 1990-Jahren über 300 Bundesliga-Partien bestritt, aber die strikte Handhabung des Klubs, nach Verstreichen einer Frist nun das Vertragsangebot an Kimmich zurückgezogen zu haben: "So ist es dann manchmal. Die Bayern sind da gnadenlos. Da ziehe ich den Hut vor dem Klub. Man kann nicht alles mit sich machen lassen."