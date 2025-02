Nächster Ex-Star rät Müller zum Rücktritt

IMAGO/Philippe Ruiz

Thomas Müller könnte seine Karriere in diesem Sommer beenden

Thomas Müller ist in den letzten zu einer absoluten Vereinsikone beim FC Bayern aufgestiegen, ist er mit über 730 Pflichtspiel-Einsätzen doch mittlerweile der Rekordspieler des deutschen Branchenprimus. Ob der 35-Jährige in diesem Sommer Schluss macht, ist noch immer nicht finale entschieden. Die Spekulationen in den letzten Wochen häuften sich.

Zuletzt wurde ihm vor allem von mehreren prominenten Bayern-Größen angeraten, seine aktive Spielerkarriere nach der laufenden Saison zu beenden. In diese Riege reihte sich nun auch Michael Rummenigge ein.

Der jüngere Bruder von Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge spielte selbst von 1981 bis 1988 beim deutschen Rekordmeister und erzielte in 152 Bundesliga-Einsätzen 44 Tore für die Münchner.

"Thomas ist 35. Er hat alles erreicht, war nie verletzt, ist ein super Typ. Vielleicht macht man dann Schluss, wenn es am Schönsten ist", formulierte der 61-Jährige gegenüber "Sky" seinen Ratschlag an den Weltmeister von 2014.

Müller wurde mit dem FC Bayern bislang zwölfmal Meister

Am Schönsten, so führte Rummenigge aus, wäre es für den Ur-Bayer Müller, wenn ihm im heimischen Stadion in München am 31. Mai noch einmal der Champions-League-Sieg gelänge. Es wäre dann der dritte in der Laufbahn des Offensivmannes.

"Aber selbst, wenn das nicht mehr klappen sollte, er hat eine super Karriere hingelegt", meinte Rummenigge, der nach seinen Bayern-Jahren auch noch fünf Spielzeiten für Borussia Dortmund absolviert hatte.

Thomas Müller gilt längst als einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten. Er wurde mit dem FC Bayern insgesamt zwölfmal deutscher Meister, gewann sechsmal den DFB-Pokal und zweimal die Champions League.

Neben vielen weiteren Titeln wurde er mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor elf Jahren in Brasilien Weltmeister, was den absoluten Höhepunkt in der Laufbahn der Bayern-Ikone bedeuten sollte.