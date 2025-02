TSG gibt Baumann-Update: "Sieht sehr gut"

IMAGO/Markus Ulmer/SID/IMAGO/Markus Ulmer

Baumann könnte am Samstag wieder im Tor stehen

Nationalkeeper Oliver Baumann steht vor seiner Rückkehr ins Tor des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim.

"Es sieht definitiv sehr sehr gut aus bei Olli", sagte Trainer Christian Ilzer am Freitag vor dem Bundesligaspiel am Samstag beim VfL Bochum (15:30 Uhr/Sky). "Wenn er topfit ist, wird er spielen", fügte Ilzer an.

Baumann war zuletzt wegen einer Fußverletzung mehr als einen Monat lang ausgefallen und von Ersatztorwart Luca Philipp vertreten worden, der am vorigen Wochenende beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart eine überragende Leistung zeigte.

Beim Tabellenvorletzten Bochum kann Hoffenheim, das mit sieben Punkten mehr als der VfL auf Rang 14 liegt, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Ilzer stellt sich dementsprechend auf eine "extrem richtungsweisende Partie" ein.