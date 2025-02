Heidenheim will Kleindienst die Rückkehr verderben

AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Schmidt will mit dem 1. FC Heidenheim den Klassenerhalt schaffen

Der 1. FC Heidenheim will Nationalspieler Tim Kleindienst die Rückkehr auf die Ostalb verderben.

"So sehr wir uns freuen, dass Tim wieder nach Heidenheim kommt, so sehr müssen wir auch dafür sorgen, dass es ihm keinen Spaß macht", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

Der 29 Jahre alte Torjäger war im vergangenen Sommer für sieben Millionen Euro Ablöse nach Gladbach gewechselt. Er erzielte bislang für die Borussia 14 Liga-Tore (sechs Vorlagen). Kleindienst schaffte in Gladbach sogar den Sprung ins Nationalteam, für die DFB-Auswahl absolvierte er vier Spiele (zwei Tore).

1. FC Heidenheim will Tim Kleindienst "früh" stoppen

Es gebe wenige Spieler, so sein langjähriger Trainer Schmidt, "die gerne gegen ihn spielen. Er ist körperlich sehr robust, auch in der Luft stark. Er schafft sich Raum." Aber, ergänzte er: "Meine Innenverteidiger kennen ihn, sie müssen ihn verteidigen, das erwarte ich auch." Der beste Ansatz, "ihn zu verteidigen", sei ohnehin, die Gladbacher Offensivbemühungen "früh zu verhindern". Für den FCH hatte Kleindienst 172 Pflichtspieler (83 Tore) bestritten.

Sechs Punkte trennen Heidenheim, dem Überraschungsteam der vergangenen Saison, vom rettenden Ufer, nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Holstein Kiel. In den vergangenen 18 Spielen gab es nur einen Sieg, dafür aber 14 Niederlagen.

Verzichten muss Schmidt auf den gesperrten Jan Schöppner. Zudem fehlen die angeschlagenen Maximilian Breunig, Leo Scienza und Julian Niehaus. Möglicherweise ist aber Niklas Dorsch wieder einsatzfähig.