Schonen für Bayern-Kracher? Alonso wird deutlich

AFP/SID/ODD ANDERSEN

Vor dem deutschen CL-Kracher will Xabi Alonso niemanden schonen

Vor dem deutschen Champions-League-Kracher will Xabi Alonso in der Fußball-Bundesliga niemanden schonen.

"Wir spielen immer Vollgas. Es gibt kein Spiel, wo ich das nicht denke", sagte der Trainer des Doublegewinners Bayer Leverkusen vor dem Spitzenspiel am Samstag (18:30 Uhr/Sky) beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt, "wir gehen mit der besten Mannschaft für morgen ins Spiel."

Denn, fügte der Spanier mit Blick auf das Achtelfinale in der Königsklasse am kommenden Mittwoch beim Rekordmeister Bayern München an, "die beste Vorbereitung ist ein gutes Spiel". Dabei stehen dem Bayer-Coach bis auf den gesperrten Piero Hincapie alle Spieler zur Verfügung.

Bayer Leverkusen hat Klatsche nicht vergessen

Ob es in Frankfurt schon darum gehe, die Vizemeisterschaft abzusichern, wollte Alonso nicht beantworten. "Ich weiß nicht, danach sind noch zehn Spiele mit 30 möglichen Punkten", sagte er. "Wir wollen gewinnen, ein gutes Spiel machen mit und ohne Ball, mit viel Disziplin und sehr gut organisiert. Das ist der Fokus, nicht so sehr die Tabelle."

An Frankfurt hat der erfolgsverwöhnte Trainer durchaus auch schlechte Erinnerungen. Im Oktober 2022 geriet er in seiner ersten Bayer-Saison mit 1:5 unter die Räder. "Ich vergesse das Spiel nicht", sagte Alonso, "aber die Entwicklung seitdem ist groß, nicht nur im Kader, sondern auch in der Mentalität."

Gegen die heimstarke Eintracht erwartet er diesmal "ein enges Spiel". Ohne den abgewanderten Starstürmer Omar Marmoush, der einen "großen Input" hatte, setzten die Frankfurter mehr auf das "Kollektiv, sind sehr flexibel und haben viele Möglichkeiten". Die jüngste 0:4-Pleite beim FC Bayern sei "nicht unsere Referenz für morgen", betonte Alonso.