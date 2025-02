Irrer Messi-Vergleich mit VfB-Durchstarter

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Nick Woltemade (l.) mit VfB-Kapitän Atakan Karazor

Nick Woltemade brauchte beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart einige Zeit, um auf Touren zu kommen. Mittlerweile gehört der 1,98-m-Hüne aber zu den absoluten Leistungsträgern bei den Schwaben, auf dem auch am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) gegen den FC Bayern viele Hoffnungen der Schwaben liegen.

Der Senkrechtstarter des VfB Stuttgart, der seit Dezember bereits sieben Liga-Tore für seine Farben erzielt hat und keines der letzten 14 Bundesliga-Partien verpasste, hat mit seinen Leistungen auch bei seinen eigenen Mitspielern mächtig Eindruck hinterlassen.

"Wir wissen, was wir an ihm haben: Wir haben einen Zwei-Meter-Messi-Musiala", meinte etwa der Stuttgarter Mannschaftskapitän Atakan Karazo im Gespräch mit "ran" mit einem Lachen im Gesicht.

Der VfB-Spielführer holte bei seinen Vergleichen aber sogar noch weiter aus und sagte, dass Woltemade ein Spieler sei, "der zwei Meter groß ist. Er hat eine Technik wie Messi. Er ist einfach ein toller Typ."

DFB-Team als nächster Karriereschritt für Woltemade?

Der Mittelstürmer, der im Sommer ablösefrei von Werder Bremen an den Neckar gewechselt war, wurde in den letzten Wochen nach seinen starken Performances in Meisterschaft und DFB-Pokal auch schon als Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft gehandelt.

In der U21-Auswahl des DFB hatte Nick Woltemade in den letzten Jahren bereits für Aufsehen gesorgt und in elf Partien vier Tore geschossen.

"Mir war relativ schnell klar, dass er eine gute Saison bei uns spielen kann. So einen Spieler müssen wir gut behüten", führte VfB-Mittelfeldspieler Karazor vor dem Bundesliga-Duell mit Bayern München weiter aus.

Vor allem Woltemades Auftreten imponiert dem Kapitän der Stuttgarter. Der Torjäger sei zwar erst 23 Jahre alt, "wenn man mit ihm spricht, hat man aber das Gefühl, er wäre 27 oder 28 Jahre alt, weil er so eine Souveränität ausstrahlt", sagte Karazor: "Das sieht man auch auf dem Platz. Nick macht gerade einfach Spaß. Er kann Bälle festmachen, aber gleichzeitig auch wie ein 1,60-Meter-Dribbler zaubern. Das ist schon sehr stark."