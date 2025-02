Hecking nimmt beim VfL den Druck: "Kein Fünf-Punkte-Spiel"

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Noah Wedel

Bochums Trainer Dieter Hecking

Von einem Fünf-Punkte-Wochenende wollte Dieter Hecking nichts wissen - auch wenn sein VfL Bochum innerhalb von 24 Stunden am Grünen Tisch und auf dem grünen Rasen in der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga einen großen Sprung nach oben machen könnte.

"Es gibt kein Fünf-Punkte-Spiel in der Bundesliga, das kenne ich nicht", sagte der VfL-Trainer vor dem wichtigen Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) - während in Frankfurt/Main das DFB-Bundesgericht über die Wertung des Bochumer Skandalspiels bei Union Berlin verhandelte.

"Das interessiert mich nicht", behauptete Hecking, "mich interessiert nur das Spiel morgen, darauf können wir Einfluss nehmen." Mit einem Sieg könnte der VfL auf den Relegationsplatz klettern, mit zwei weiteren nachträglichen Punkten sogar an den FC St. Pauli und Hoffenheim auf einen beziehungsweise zwei Zähler heranrücken.

VfL Bochum: "Kader besser als Tabellenplatz"

Die Hoffenheimer, gegen die der VfL seine letzten vier Heimspiele gewann, erwartet Hecking allerdings nicht bis zum Saisonende im Tabellenkeller.

"Der Kader ist besser als der Tabellenplatz. Selbst wenn wir sie schlagen würden, würden sie nicht im Abstiegskampf bleiben", sagte er, "ich glaube nicht, dass sie auf Dauer da unten stehen werden." Verzichten muss der Coach auf Flügelstürmer Gerrit Holtmann, der mit einem "kleinen Muskelfaserriss" voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfällt. Auch Torjäger Myron Boadu ist noch nicht wieder fit.