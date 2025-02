Fitness-Defizite beim BVB? Das sagt Niko Kovac

IMAGO/Madeleine Fantini

Niko Kovac hat erst vor wenigen Wochen beim BVB übernommen

Einem Medienbericht zufolge könnte ein "katastrophaler Fitnesszustand" beim BVB einen Anteil daran, dass Borussia Dortmund den eigenen Ansprüchen in dieser Saison weit hinterher läuft. Niko Kovac reagierte auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli auf die Gerüchte.

Am Mittwoch hatte die "Sport Bild" berichtet vermeldet, dass bei den Profis von Borussia Dortmund ein "katastrophaler Fitnesszustand" herrscht. Demnach ist der BVB in 15 von 23 Spielen in der Fußball-Bundesliga weniger gelaufen als der Gegner. Ursache für die zahlreichen individuellen Patzer und Unkonzentriertheiten sei ebenfalls die mangelnde Fitness.

Der neue Cheftrainer Niko Kovac will nun an der Grundlagenausdauer seiner Spieler arbeiten. Dafür lässt der Kroate dem Bericht zufolge seit einigen Einheiten länger trainieren. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Freitagnachmittag kommentierte der ehemalige SGE-Coach die Spekulationen.

BVB: Niko Kovac sieht "sehr willige" Mannschaft

"Seitdem wir hier am Ruder sind, haben wir gemerkt, dass die Mannschaft sehr willig ist", betonte der 53-Jährige. Allzu sehr wollte er auf die von der Sportzeitschrift in den Umlauf gebrachten Spekulationen aber nicht eingehen: "Wir haben am Dienstag einen Ausdauertest gemacht über drei, vier Stufen. Wir wollten sehen, wo die Mannschaft steht."

Um großartige Änderungen am aktuellen Fitness-Zustand seiner Stars vornehmen zu können, sei aktuell aber keine Zeit. "Es ist natürlich schwierig während der Saison. Klar ist, dass Fußball ein Laufspiel ist", so Kovac weiter. Die Tests der vergangenen Wochen seien aber "natürlich ein Anhaltspunkt".

In der Bundesliga rangiert Borussia Dortmund derzeit mit 32 Punkten aus 23 Spielen nur auf Platz zehn. Der Rückstand zum Champions-League-Platz (SC Freiburg) beträgt sieben Zähler. In der Königsklasse erreichte der BVB immerhin das Achtelfinale.