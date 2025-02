Rummenigge und Hoeneß legen im Wirtz-Poker nach

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Wollen Florian Wirtz zum FC Bayern lotsen: Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß

Die Granden des FC Bayern sorgen mit neuen Aussagen zum Werben um Bayer Leverkusens Nationalspieler Florian Wirtz für Aufsehen.

"Florian Wirtz ist für mich der beste Spieler Deutschlands. Und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass es ganz klar unser Ziel sein muss, Wirtz zu verpflichten", sagte Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der "Abendzeitung".

Ehrenpräsident Uli Hoeneß stellte klar, der FC Bayern müsse im Fall eines Wirtz-Transfers in diesem Sommer womöglich zunächst frisches Geld beschaffen.

"Wenn wir den Spieler wollten, dann müssten wir über eine Finanzierung nachdenken. Unser Festgeldkonto ist gerade nicht mehr so üppig, wie es mal war", so der 73-Jährige. Einen Wirtz-Deal nur mit Einnahmen aus Verkäufen eigener Spieler zu finanzieren wäre "schwierig", bekannte Hoeneß.

Sollte sich Wirtz, dessen Vertrag bei Bayer Leverkusen noch bis 2027 datiert ist, für einen Wechsel entscheiden, wären wohl weit mehr als 100 Millionen Euro Ablöse fällig.

"Wir haben im Fall von Harry Kane schon bewiesen, dass wir an die Grenzen gehen können. Und wenn wir von einem Spieler überzeugt sind, dass er den FC Bayern wirklich stark verbessern würde, dann würden wir versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen", sagte der Münchner Vereinspatron. "Wir waren damals in der Situation, dass Robert Lewandowski weg war und wir eine Nummer neun brauchten, die uns eine relativ große Sicherheit für Tore gibt. Und da gab und gibt es ja nicht so viele. Dann muss man auch bereit sein, einige Millionen mehr zu zahlen, weil du dafür diese große Sicherheit bekommst. Bei Harry ist die Sicherheit der Tore einfach gegeben."

Frische Millionen für den FC Bayern? Uli Hoeneß bietet Hilfe an

Mit Finanzvorstand Michael Diederich stehe er "häufig" telefonisch in Kontakt, bekannte Hoeneß. "Und wenn er mich mal braucht für Meetings mit größeren Finanzmanagern, dann bin ich gerne dabei."

Hoeneß hatte einen möglichen Wirtz-Transfer zuvor als seinen "Traum" bezeichnet, "und das war ja noch höflich ausgedrückt", sagte nun Rummenigge. "Alle beim FC Bayern sind sich einig, dass er genau der Spieler ist, den wir holen wollen. Nicht um Leverkusen zu schwächen, sondern um uns zu verstärken."