Transfer-Kehrtwende bei BVB-Star Adeyemi?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karim Adeyemi (r.) will nun wohl doch beim BVB bleiben

Im zurückliegenden Winter-Transferfenster gab es intensive Abschiedsgerüchte um Borussia Dortmunds Flügelstürmer Karim Adeyemi. Der BVB-Profi hat inzwischen aber offenbar eine komplette Kehrtwende vollzogen.

Wie "Bild"-Fußball-Chef Christian Falk berichtet, kann sich Karim Adeyemi mittlerweile einen langfristigen Verbleib beim BVB vorstellen.

Nach dem Trainerwechsel ist der 23-Jährige zuletzt wieder in die erste Reihe gerückt. Unter Niko Kovac zeigt seine Formkurve deutlich nach oben. In der aktuellen Rolle fühle sich der Youngster "sehr, sehr wohl", so Falk, der auf dem Transfermarkt bestens vernetzt ist.

Die Wechselgerüchte um Adeyemi sind damit für den Moment vom Tisch. Noch im Januar hatte sich die SCC Neapel um den Offensivspieler bemüht. Angeblich war man in Italien bereit, über 50 Millionen Euro für Adeyemi zu zahlen.

Doch der BVB-Star, der noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, wollte angeblich mitten in der Saison nicht den Verein wechseln. Ein offizielles Angebot aus Neapel habe es laut "Bild" deshalb nie gegeben.

BVB hat bei Karim Adeyemi wohl eine klare Schmerzgrenze

Insgesamt sei Adeyemi nicht der Treiber hinter dem möglichen Transfer gewesen. Berater Ali Barat habe seinen Klientel derweil aktiv bei anderen Klubs angeboten, heißt es nun. Das Wechsel-Theater hat letztlich dafür gesorgt, dass sich der vierfache deutsche Nationalspieler Anfang Februar eine neue Berater-Agentur zulegte.

Die BVB-Führung könne sich ebenfalls vorstellen, dass es mit Adeyemi weitergeht, berichtet Falk. Gänzlich sicher sei die Zukunft wegen der sportlichen Unwägbarkeit aber noch nicht.

Denn sollte der BVB tatsächlich die Champions League verpassen, müssten die fehlenden Einnahmen wahrscheinlich durch Spielerverkäufe kompensiert werden.

Dem Bericht zufolge wäre Adeyemi neben Gregor Kobel und Jamie Gittens dann in der engsten Auswahl der potenziellen Abgänge. Die Preisvorstellung soll bei 50 Millionen Euro plus mindestens zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen liegen.