FC Bayern sucht "seit geraumer Zeit" Kimmich-Nachfolger

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern?

Der FC Bayern bereitet sich offenbar bereits seit längerem auf einen möglichen Abgang von Joshua Kimmich vor. Spekuliert wird über mehrere prominente Namen.

Laut "Sport1" hat der deutsche Rekordmeister schon "seit geraumer Zeit" Scouts im Einsatz, um einen potenziellen Nachfolger für Joshua Kimmich zu suchen.

Zuletzt kam allerdings eine Menge Bewegung in die Personalie: Übereinstimmenden Berichten zufolge haben die Münchner in Folge eines Beschlusses im Aufsichtsrat das Vertragsangebot an den DFB-Kapitän zurückgezogen.

Es soll zwar weiter Gespräche zwischen den Parteien geben, das Tischtuch zwischen Kimmich und dem FC Bayern sei nicht zerschnitten, ist zu hören. Ein Abgang des 30-Jährigen aus München scheint aber zumindest eine realistische Option zu sein.

Laut "Sky" soll der FC Arsenal seine Bemühungen im Kimmich-Poker deutlich verstärkt haben. Der Profi selbst, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und der damit ablösefrei zu haben ist, soll seine Optionen ausloten, auch einen Verbleib an der Säbener Straße aber nicht ausschließen.

FC Bayern: Spekulationen um prominente Kimmich-Nachfolger

Kommt es doch zur Trennung, könnte ein prominenter Name den Kaderplatz von Kimmich beim FC Bayern übernehmen.

"Sport1" spekuliert, neben dem früheren Münchner Angelo Stiller (VfB Stuttgart), könnten auch Ilkay Gündogan (Manchester City), Hakan Calhanoglu (Inter Mailand), Frenkie de Jong (FC Barcelona) oder Martín Zubimendi (Real Sociedad) ein Thema in München werden.

Sie alle wurden in der Vergangenheit schon einmal mehr oder weniger intensiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Das Zurückziehen des Vertragsangebots an Kimmich bewertete Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bei "Sky" als "klares Zeichen" des FC Bayern. "Die Bayern wollen eine schnellstmögliche Entscheidung, weil sie planen müssen für die kommende Saison", sagte der Weltmeister von 1990.