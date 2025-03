Kimmich-Knall? Bayern-Bosse reagieren auf Berichte

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern?

Die Verantwortlichen des FC Bayern wollen sich mit Blick auf die Vertragsgespräche mit Joshua Kimmich weiter nicht in die Karten blicken lassen.

"Es wird so viel spekuliert, geschrieben und berichtet. Wir haben nie eine Wasserstandsmeldung über den Stand der Verhandlungen gegeben und das werden wir auch jetzt nicht machen. Ich kann nur betonen, dass wir die letzten Monate mit Jo wirklich gute und faire Gespräche geführt haben, und das werden wir weiterhin machen", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Bundesligaspiels beim VfB Stuttgart am Freitag (3:1) bei "DAZN".

Mehrere Medien hatten zuvor übereinstimmend berichtet, der deutsche Rekordmeister habe sein Vertragsangebot an Joshua Kimmich nach einem Beschluss des Aufsichtsrats zurückgezogen, weil der DFB-Kapitän schon zu lange mit einer Zusage zögere. Kimmichs aktuelles Arbeitspapier endet am 30. Juni. Er könnte den FC Bayern Stand jetzt also ablösefrei verlassen.

"Es wird sehr zeitnah eine Entscheidung geben, aber wir kommentieren nichts, was berichtet wird, denn es wurde schon so viel geschrieben. Wir sind mit Jo im direkten Gespräch und das ist das Wichtigste", betonte Freund.

Max Eberl: "... und dann wird es auch beim FC Bayern weiter gehen"

Sportvorstand Max Eberl stellte klar, er sei mit Blick auf eine Kimmich-Verlängerung "nicht skeptisch" und werde "keine Zwischenstände" verkünden. Zugleich machte aber auch er deutlich: "Wir wissen was wir aneinander haben, wir gehen sehr respektvoll miteinander um, wir sprechen."

Einen Abgang von Kimmich fürchtet Eberl derzeit allem Anschein nicht. "Es steht generell keiner über dem Verein, und wenn ein Spieler sich anders entscheidet, dann entscheidet er sich anders und dann wird es auch beim FC Bayern weiter gehen", sagte er, ergänzte aber umgehend: "An dem Punkt sind wir nicht."

Teamkollege Leon Goretzka antwortete auf die Frage, ob er sich freuen würde, wenn Kimmich seinen Vertrag verlängert: "Ja, ich würde mich freuen."