Schalker Lobeshymnen für Matchwinner Karius

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Debütierte stark beim FC Schalke 04: Loris Karius

Beim FC Schalke 04 ist die Begeisterung nach dem herausragenden Debüt von Winter-Neuzugang Loris Karius groß.

Beim wichtigen 1:0-Erfolg gegen Kellerkonkurrent Preußen Münster am Freitag glänzte der 31 Jahre alte Schlussmann mit zahlreichen Paraden.

"Unser Torwart hat den Unterschied ausgemacht", sagte Trainer Kees van Wonderen: "Ich freue mich für Schalke, für die Mannschaft, für ihn."

"Ich kenne ihn schon sehr lang, wir waren früher zusammen in der U-Nationalmannschaft. Ich weiß, dass er ein toller Torwart ist. Mich freut es unfassbar für ihn. Auf der Linie ist er fantastisch", erklärte Routinier Amin Younes mit Blick auf Loris Karius' Top-Leistung. Torschütze Pape Ba schwärmte: "Er war heute unser Mann des Tages."

Auch für die Schalker Klub-Ikone Olaf Thon war Karius "der Mann, der den Sieg gerettet hat". Er richtete "ein großes Kompliment" an den Keeper, betonte aber zugleich: "Jetzt geht es erst richtig los."

Karius hatte im Januar beim FC Schalke 04 angeheuert, nachdem er zuvor ein halbes Jahr vereinslos gewesen war - nicht zum ersten Mal in der jüngeren Vergangenheit. Seine Karriere war nach seinen Patzern im Trikot des FC Liverpool im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid ins Stocken geraten.

Loris Karius sieht den FC Schalke 04 auf "Champions-League-Niveau"

Beim S04 fühlt sich der frühere Mainzer jetzt aber allem Anschein nach pudelwohl. "Von der ersten Minute an habe ich es genossen. Das ist ja eigentlich Champions-League-Niveau, was wir hier auf Schalke vorfinden. Was Besseres gibt es ja nicht für einen Fußballer", schwärmte er nach seinem ersten Auftritt in der heimischen Arena.

Karius zeigte sich zudem "dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen. Ich habe nicht viele Spiele gemacht. In so einer Situation den Mut zu haben und zu sagen: 'Wir setzen auf Dich', obwohl sie nicht wissen, wie ich performe, das ist toll."