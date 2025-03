Real Madrid patzt im Titelrennen

IMAGO/Pressinphoto

Real Madrid hat überraschend Punkte liegen gelassen

Real Madrid hat im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft einen Rückschlag erlitten und die Generalprobe für das Stadtduell in der Champions League verpatzt.

Die Königlichen unterlagen in der Primera División mit 1:2 (1:1) bei Real Betis Sevilla.

Nach dem Führungstor der Gäste aus der Hauptstadt durch Brahim Diaz in der 10. Minute, glich der Brasilianer Johnny (34.) noch in der ersten Halbzeit aus. Ausgerechnet dem langjährigen Real-Profi Isco gelang das Siegtor für Sevilla per Foulelfmeter in der 54. Minute.

Mit einem Sieg an diesem Sonntag im Heimspiel gegen Real Sociedad San Sebastián könnte Spitzenreiter FC Barcelona mit seinem deutschen Trainer Hansi Flick einen Vorsprung von drei Punkten auf Real erzielen.

Beide Teams haben 54 Zähler. Allerdings kann auch Atlético Madrid (53), Reals Achtelfinal-Gegner in der Champions League, an diesem Abend noch vorbeiziehen.