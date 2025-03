Lahm sieht "Schwierigkeiten" beim FC Bayern

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Beim FC Bayern läuft in dieser Saison nicht alles rund

Der FC Bayern spielt eine gute, aber keine überragende Saison. Auch der frühere Münchner Kapitän Philipp Lahm sieht beim Rekordmeister noch die eine oder andere Schwachstelle.

Vereinslegende Philipp Lahm ist der festen Überzeugung, dass die aktuelle Mannschaft des FC Bayern ihr Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft hat. Dafür gibt es seiner Meinung nach noch zu viele Schwachstellen im Team von Vincent Kompany.

"Die Mannschaft hat Schwierigkeiten mit der allgemeinen Balance und funktioniert nicht in allen Bereichen auf dem höchsten Level", schrieb Lahm in einem Beitrag über den FC Bayern auf dem Portal "The Athletic".

Lahm: Hier hat der FC Bayern noch Probleme

Wo genau liegen die Probleme? "Zum Beispiel im Mittelfeld, das anfällig für Konter ist", so Lahm. Auch spiele das Team bei eigenem Ballbesitz manchmal "zu langsam". Auf dem Weg nach vorne agiere die Mannschaft zudem "manchmal unentschlossen". Auch Läufe in die Tiefe gebe es zu selten, zählte der ehemalige Weltklasse-Spieler einige Baustellen auf.

Was Lahms Einschätzung zufolge noch der Fall ist: "Bayern ist momentan nicht in der Lage, über 90 Minuten auf einem hohen Level anzugreifen und zu verteidigen."

Hat der FC Bayern ein kleines "Kopfproblem"?

Darüber hinaus leide die Mannschaft noch an einem kleinen Kopfproblem. "Sie nehmen nicht jeden Gegner ernst genug", meinte Lahm, der die Bundesliga-Partie gegen Holstein Kiel (4:3) und die beiden Champions-League-Partien gegen Celtic als Belege für diese These anführte.

Geht es nach Lahm, so sind diese Problemstellen aber nur Teil der Momentaufnahme. Sollte Trainer Kompany die nötige Rückendeckung erhalten und Zeit bekommen, "traue ich ihm zu, das Team zu entwickeln und seine Spielidee zu verfeinern. Er verfügt über alle Werkzeuge, um Erfolg zu haben", ist die Bayern-Legende überzeugt.