Rummenigge verrät spannende Details zum Martinez-Transfer

Marco Donato via www.imago-images.de

Javi Martínez war eins der Rekordeinkauf des FC Bayern

Im Sommer 2012 lotste der FC Bayern den Mittelfeldspieler Javi Martínez von Athletic Bilbao nach München. Für den Spanier legte der deutsche Rekordmeister so viele Geld wie nie zuvor auf den Tisch. Eine Investition, über die an der Säbener Straße sehr lange nachgedacht wurde.

Satte 40 Millionen Euro überwies der FC Bayern im Sommer 2012 nach Bilbao, um die eigene Mannschaft mit Javi Martínez zu verstärken. Die Ausgaben bedeuteten damals einen Rekord, denn nie zuvor griffen die Münchner für einen Spieler derart tief in die Tasche. Entsprechend lange grübelten die Verantwortlichen auch über der Frage, ob sich das Ganze lohnen würde.

"Martínez war eine spezielle Geschichte. Zwei Monate lang haben wir über ihn diskutiert, zwei Tage vor Transferschluss noch mal intensiv", gewährte Karl-Heinz Rummenigge nun im "AZ"-Interview Einblicke in den Poker um den Mittelfeld-Abräumer.

Heynckes sorgt für Rekordtransfer des FC Bayern

Kurz vor dem Ende des Transferfensters habe er Trainer Jupp Heynckes dann die entscheidende Frage gestellt. "'Bringt uns dieser Spieler diesen Schuss Qualität mehr, damit wir das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, dieses Jahr nicht mehr erleben?' Und Jupp hat sofort geantwortet: 'Ja!'. Er war total überzeugt", erklärte Rummenigge.

In den Stunden danach reiste Bayern-Justiziar Michael Gerlinger mit einem Scheck über 40 Millionen Euro nach Spanien und reichte diesen bei der Liga ein. In Bilbao sammelte er dann Martínez ein und flog mit ihm zurück nach München.

Rummenigge zunächst nicht von Martínez überzeugt

Bei seinem neuen Verein angekommen, legte der Rekordtransfer allerdings eher einen verhaltenen Start hin. "Vier Wochen" lang habe er Martínez nicht als Unterschiedsspieler wahrgenommen, bekannte Rummenigge.

"Einmal bin ich nach einem Spiel runter in die Kabine und habe Jupp gefragt, ob irgendwas mit Javi Martinez sei, das man wissen sollte. Jupp meinte nur: 'Er ist noch nicht topfit. Ihr müsst mir schon vertrauen, den kriege ich auf das Niveau, auf dem wir ihn haben wollen.' Und dann war Martínez letztlich einer der wichtigsten Spieler auf dem Weg zum Triple", blickte Rummenigge auf die ersten Martínez-Wochen an der Isar zurück, die letztlich nur der Auftakt in die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte waren.