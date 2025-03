Spiel gedreht: Hannover hält Kontakt nach oben

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Hannover holte einen wichtigen Dreier in Nürnberg

Hannover 96 hat seine Remis-Serie in der 2. Bundesliga beendet und hält Anschluss an die Aufstiegsränge. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter gewann ihr Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn 1. FC Nürnberg am 24. Spieltag mit 2:1 (1:1) und bejubelte nach fünf Unentschieden in Serie erstmals wieder einen Sieg.

Stefanos Tzimas (36.) hatte Nürnberg zunächst in Führung gebracht, Enzo Leopold (42.) per direktem Freistoß und Josh Knight (57.) drehten die Partie für Hannover.

Breitenreiter, der in der Winterpause für Stefan Leitl übernommen hatte, bleibt als 96-Coach damit ungeschlagen - nach einem mühsamen 1:0 gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg hatte es zuletzt jedoch nur noch Remis gegeben.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte zunächst Hannover die Spielkontrolle übernommen und sich gute Chancen erarbeitet. Unter anderem scheiterte Knight (21.) nach einer Ecke am glänzend reagierenden Club-Torwart Jan Reichert. Entsprechend schmeichelhaft war die Nürnberger Führung, entsprechend verdient der schnelle Ausgleich.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Hannover die aktivere Mannschaft. Nach dem Führungstreffer durch Knight war diesmal aber Nürnberg auf eine schnelle Antwort aus, der vermeintliche Ausgleich durch Julian Justvan (59.) wurde wegen eines Foulspiels in der Entstehung jedoch einkassiert.