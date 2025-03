Zwei neue Transfergerüchte rund um Eintracht Frankfurt

IMAGO/Revierfoto

Wechselt Anton Stach (r.) im Sommer zu Eintracht Frankfurt?

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hält Monate vor dem Start der Sommer-Transferphase offenbar bereits Ausschau nach weiterer Verstärkung. Gleich zwei Spieler werden mit den Hessen in Verbindung gebracht. Einer davon könnte von Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim kommen.

Hoffenheim-Profi Anton Stach hat sich erneut auf den Zettel von Eintracht Frankfurt gespielt, berichtet "Bild". Die Hessen beschäftigen sich demnach derzeit "intensiv" mit dem 26-Jährigen.

Der Mittelfeldspieler soll schon vor einigen Jahren eine Rolle bei den Frankfurter Kaderplanern gespielt haben. Im Sommer 2021 zeigte die Eintracht bereits Interesse, letztlich zog es Stach aber von Greuther Fürth zu Mainz 05. Zwei Jahre später wechselte er für knapp elf Millionen Euro zur TSG Hoffenheim, wo er bis 2027 unter Vertrag steht.

"Bild" zufolge will der Bundesligist den Mittelfeldmann gerne über die laufende Saison halten. Dennoch wisse man auch im Kraichgau, dass Stach bei Klubs, die im internationalen Geschäft vertreten sind, einen Markt hat. Wie hoch die Ablösesumme ausfallen würde, sei laut dem Bericht unklar. Hoffenheim dürfte aber wohl mehr als zwölf Millionen Euro verlangen. Fraglich sei, ob die SGE bei der Forderung mitgeht.

Spanien-Angreifer bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Anton Stach ist derweil nicht der einzige Spieler, der derzeit mit einem Wechsel an den Main in Verbindung gebracht wird. So berichtet "Bild", dass auch das 18 Jahre Talent Lennon Miller vom schottischen Klub FC Motherwell auf der Liste steht.

Das Portal "fichajes.net" meldet zudem, dass Eintracht Frankfurt angeblich an einer Verpflichtung von Villarreal-Überflieger Ayoze Pérez interessiert ist. Ein Transfer könnte vor allem dann möglich werden, sollten die Spanier die Champions-League-Qualifikation verpassen, heißt es. Aktuell rangiert das Team in La Liga auf dem fünften Platz.

Neben den Hessen wird auch den Spurs aus Tottenham Interesse am Offensivspieler nachgesagt. Pérez' Vertrag bei Villarreal läuft noch bis zum Sommer 2028. Wie hoch die Ablöse für den 31-Jährigen ausfallen würde, ist nicht bekannt. Der Spanier, der zwischen 2014 und 2023 insgesamt 223 Spiele in der englischen Premier League bestritt, fühlt sich als Mittelstürmer und Linksaußen am wohlsten.