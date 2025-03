Cottbus stolpert schon wieder

IMAGO/Fotostand / Weiland

Cottbus unterlag dem VfL Osnabrück

Spitzenreiter Energie Cottbus hat sich im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga den nächsten unerwarteten Ausrutscher geleistet.

Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz kassierte durch das 1:2 (1:1) gegen den VfL Osnabrück die zweite Niederlage nacheinander. Verfolger Dynamo Dresden könnte am Nachmittag (16.30 Uhr/MagentaSport) mit einem Heimsieg gegen den SC Verl die Tabellenführung übernehmen.

Eine Woche nach der Pleite beim VfB Stuttgart II (0:2) geriet Cottbus im eigenen Stadion früh in Rückstand. VfL-Profi Marcus Müller (6./64., Foulelfmeter) sorgte für die Pleite der Lausitzer, die durch Tolgay Cigerci (9., Foulelfmeter) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen waren. In der Schlussphase lief Cottbus vergeblich an.

Der 1. FC Saarbrücken hatte den Rückstand auf Cottbus am Freitagabend bei Viktoria Köln (2:1) auf einen Zähler verkürzt.