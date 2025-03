Neues Angebot für Kimmich? Hamann zweifelt

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Bekommt Kimmich noch ein Angebot des FC Bayern?

Das Tischtuch zwischen dem FC Bayern und Joshua Kimmich ist noch nicht komplett zer-, dafür aber schon spürbar angeschnitten, nachdem der Verein sein Vertragsangebot vor wenigen Tagen laut Medienberichten zurückzog. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt nicht unbedingt daran, dass die beiden Parteien noch einmal zueinander finden.

Ob Joshua Kimmich seine Karriere ab dem Sommer 2025 weiter beim FC Bayern fortsetzt, steht noch nicht fest. Zwar hat der Rekordmeister sein Vertragsangebot jüngst zurückgezogen, im Austausch befinden sich Spieler und Klub aber weiterhin. Ob beide Seiten noch zueinander finden, bleibt abzuwarten.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist sich da nicht sicher. Im "Sky"-Studio stellte er am Samstag infrage, on Kimmich von den Münchnern überhaupt nochmal eine neue Offerte vorgelegt bekommt.

Hamann schlägt sich auf die Seite des FC Bayern

"Ich wüsste nicht, was es im Moment zu besprechen gibt. Das Angebot wurde zurückgezogen und das wird seine Gründe haben. Und es ist auch legitim, dass die Bayern das gemacht haben", zeigte Hamann zunächst Verständnis für das Vorgehen des Rekordmeisters.

Er glaube nicht, dass der FC Bayern seinem langjährigen Profi zeitnah ein neues Angebot vorlegen wird, ergänzte Hamann. "Wenn es überhaupt noch eins gibt", stellte er gar in den Raum, dass die Münchner die Verhandlungen von ihrer Seite aus beenden könnten.

Drei Top-Klubs schließen Kimmich-Deal schon aus

Sollte es so kommen, spricht vieles tatsächlich für einen Abschied des Mittelfeldspielers aus München, der in den letzten Jahren entscheidend dabei mithalf, eine Erfolgs-Ära zu prägen. Wo es Kimmich im Sommer 2025 hinziehen könnte, ist derweil noch völlig unklar.

Übereinstimmenden Meldungen zufolge haben drei Vereine die Tür für einen Kimmich-Transfer bereits geschlossen. Laut "kicker"-Angaben gehören dazu Real Madrid und der FC Liverpool. Die spanische "Sport" berichtete derweil, dass auch der FC Barcelona kein Interesse an einem Deal habe.

Mögliche Abnehmer gäbe es aber auch so noch genug. Unter anderem in der Premier League oder auch in der Ligue 1 bei Paris Saint-Germain.