Nach Cottbus-Patzer: Dresden stürmt auf Platz eins

Dynamo Dresden jubelt über den Sieg

Dynamo Dresden hat den nächsten Patzer von Energie Cottbus eiskalt genutzt und die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen.

Die Sachsen gewannen ihr Heimspiel gegen den SC Verl am Samstag mit 3:0 (1:0) und setzten sich damit an die Spitze des Aufstiegsrennens. Energie hatte zuvor durch das unerwartete 1:2 (1:1) gegen den VfL Osnabrück die zweite Niederlage nacheinander kassiert.

Christoph Daferner (8.) belohnte die Dresdner für eine druckvolle Anfangsphase. Niklas Hauptmann (57.) legte nach einem Konter nach, ehe Mika Baur mit einem Foulelfmeter an Verls Torhüter Philipp Schulze scheiterte (66.). Für die Entscheidung sorgte Dominik Kother (72.).

Dresden steht punktgleich mit Cottbus aufgrund der besseren Tordifferenz auf dem ersten Platz. Der 1. FC Saarbrücken, der bereits am Freitagabend bei Viktoria Köln (2:1) gewonnen hatte, liegt mit einem Zähler Rückstand auf Rang drei.

Eine Woche nach der Pleite beim VfB Stuttgart II (0:2) geriet Cottbus im eigenen Stadion früh in Rückstand. VfL-Profi Marcus Müller (6./64., Foulelfmeter) sorgte für die Pleite der Lausitzer, die durch Tolgay Cigerci (9., Foulelfmeter) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen waren. In der Schlussphase lief Cottbus vergeblich an.