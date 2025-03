Horror-Halbzeit! BVB-Gegner Lille kassiert heftige Klatsche

IMAGO/Dante Badano

Klatsche für BVB-Gegner Lille bei PSG

Mit dem 2:0 beim FC St. Pauli feierte Borussia Dortmund erstmals in dieser Saison zwei Bundesligasiege in Folge und geht mit Rückenwind ins Achtelfinale der Champions League. BVB-Gegner OSC Lille ist dagegen angeschlagen.

Das Team von Trainer Bruno Génésio kam am Samstagabend in der heimischen Ligue 1 im Auswärtsspiel gegen Meister Paris Saint-Germain mit 1:4 unter die Räder.

Insbesondere der erste Durchgang geriet zu einer wahren Horror-Halbzeit aus Sicht von Lille: Bradley Barcola (6.), Marquinhos (22.), der frühere BVB-Profi Ousmane Dembélé (28.) sowie Désiré Doué (37.) trafen für Paris. Torjäger Jonathan David (80.) betrieb aus Sicht der Gäste nur noch späte Ergebniskosmetik.

"Von Angang bis Ende zerstört und dominiert", titelte die Zeitung "La Voix du Nord" und schrieb von einer "schweren Niederlage" für Lille.

"Ich übernehme die volle Verantwortung für dieses Nicht-Spiel, vor allem für die erste Halbzeit, für die schlechten taktischen Entscheidungen, für das eingesetzte System", sagte Génésio. "Es gibt Abende, an denen wir weniger inspiriert sind, und das war heute Abend der Fall."

Er habe "Aggressivität" und "Hingabe" vermisst, "was eigentlich unsere Stärken sind", so der 58 Jahre alte Franzose, der seit dem vergangenen Sommer als Übungsleiter in Lille fungiert.

Génésio ergänzte mit Blick auf das formstarke Star-Ensemble von PSG: "Wir müssen auch die Qualität des Gegners hervorheben. Aktuell gibt es in Frankreich Paris - und den Rest."

Aufwärtstrend beim BVB vor dem CL-Duell

PSG (62 Punkte) führt die Tabelle der höchsten französischen Spielklasse souverän an, Lille (41) liegt als Fünfter momentan außerhalb der Champions-League-Plätze.

Das gilt zwar auch für den BVB, der derzeit in der Bundesliga gar nur auf Rang zehn rangiert. Zuletzt gab es unter dem neuen Chefcoach Niko Kovac aber einen Aufwärtstrend. Dem 6:0-Kantersieg gegen Union Berlin folgte am Samstag ein 2:0 beim FC St. Pauli.

Das erste Duell mit Lille in der Königsklasse steigt am Dienstag (21:00 Uhr).