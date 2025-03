Rolfes reagiert auf Wirtz-Avancen des FC Bayern

IMAGO/Jerry Andre

Kommentiert die Wirtz-Avancen des FC Bayern: Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes

Der FC Bayern bekennt sich auch öffentlich immer deutlicher zum großen Transferziel, Florian Wirtz an die Säbener Straße zu locken. Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes äußert sich zu den Münchner Avancen.

"Dass Florian ein begehrter Spieler in ganz Europa ist und viele Personen im Fußball seine Qualitäten schätzen, das ist nichts Neues und jetzt auch nicht seit den letzten Wochen so", sagte Rolfes am Rande des Bundesligaspiels bei Eintracht Frankfurt am Samstag (4:1) bei "Sky".

Der Ex-Profi fügte mit Blick auf Florian Wirtz hinzu: "Die ganze Entwicklung, die er in den letzten Jahren genommen hat, ist herausragend. Es ist wirklich beeindruckend, wie er das macht, wie er immer wieder diesen Fokus auf das Feld und das Allesentscheidende lenkt, obwohl so viel um ihn herumgeredet wird. Deswegen bin ich da auch sehr entspannt, bei der Sache und so Aussagen, weil ich weiß, wie Florian tickt."

Beim FC Bayern wurde in Sachen Wirtz-Werben zuletzt die nächste Stufe gezündet. Ehrenpräsident Uli Hoeneß bekannte, es sei sein Traum, den 21-Jährigen im Trikot des deutschen Rekordmeisters zu sehen. Auch Karl-Heinz Rummenigge hatte sich offensiv zu Wirtz geäußert.

Wirtz-Transfer "der Anspruch" des FC Bayern

"Es ist der Anspruch von Bayern München, dass sie immer versuchen wollen, die beste Mannschaft und die besten Spieler, auch gerade aus der Bundesliga, bei sich zu haben. Das ist ein ganz normaler Prozess bei Bayern München, von daher wundert mich das jetzt nicht wirklich", sagte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Dass Rummenigge Wirtz als "besten Spieler Deutschlands" bezeichnete und Jamal Musiala in dieser Kategorie damit indirekt hinter den Noch-Leverkusener einsortierte, stieß bei Lothar Matthäus auf wenig Verständnis.

"Das hat mich gewundert. Mit Musiala hat man vor Kurzem verlängert. Zu sagen, dass so einer nicht der beste Spieler in Deutschland ist, das ist schon ein Schlag ins Gesicht von Musiala", sagte der Rekord-Nationalspieler.