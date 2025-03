Barcelona spaziert zum Kantersieg

IMAGO/Bagu Blanco / Pressinphoto

Nächster Sieg für den FC Barcelona

Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick hat die Tabellenführung in der spanischen La Liga zurückerobert.

Gegen Real Sociedad aus San Sebastian siegten die Katalanen nach langer Überzahl souverän mit 4:0 (2:0) und zogen wieder an Atlético Madrid vorbei, das sich durch einen 1:0-Erfolg gegen Athletic Bilbao am Samstag vorübergehend an die Spitze gesetzt hatte.

Nach der Roten Karte gegen Aritz (17.) trafen Gerard Martin (25.), Marc Casado (29.), Ronald Araujo (56.) und Torjäger Robert Lewandowski (60.) zum sechsten Ligasieg in Serie für Flicks Team, das mit nun 57 Zählern den knappen Vorsprung vor Atlético (56) wahrte und sich um drei Punkte von Rekordmeister Real Madrid absetzte. Die Königlichen hatten am Samstag bei Betis Sevilla (1:2) gepatzt.

Für die Katalanen war es zudem eine gelungene Generalprobe vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).