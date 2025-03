Müller-Zukunft beim FC Bayern? Rummenigge sieht "Problem"

kolbert-press/Christian Kolbert

Thomas Müllers Vertrag beim FC Bayern läuft aus

Nach wie vor ist offen, ob Thomas Müller dem FC Bayern über sein Vertragsende im Sommer hinaus als Spieler erhalten bleibt. Nach seiner aktiven Karriere könnte der Weltmeister von 2014 dann im Management des deutschen Rekordmeisters anheuern - eine Perspektive, die für Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge denkbar, aber kein Automatismus ist.

"Der FC Bayern hat nach wie vor diesen Anspruch, ehemalige Spieler ins Management zu holen", stellte der 69-Jährige im Interview mit der "Abendzeitung" klar. "Die Frage, die ich nicht beantworten kann, ist die, ob Thomas das selber will. Falls ja, steht ihm die Tür offen. Er müsste natürlich zuvor die Basics im Management lernen."

Er sehe "bei den heutigen Spielern allerdings ein Problem", merkte Rummenigge an. "Sie haben in ihrer Karriere schon so viel Geld verdient, dass sie eigentlich nicht mehr notwendigerweise arbeiten müssen."

In der Chefetage des FC Bayern aber müsse man grundsätzlich "sehr viel arbeiten, es geht nur mit Hingabe und Fleiß", stellte der langjährige Münchner Klub-Boss klar. "Wenn du sagst, du bist bereit, es wie Uli Hoeneß zu machen, dann bist du der richtige Mann. Wenn dir eine Work-Life-Balance wichtig ist, dann lässt du den Job bitte lieber sein. Dann funktioniert es nicht."

Thomas Müllers Zukunft beim FC Bayern noch offen

Der "kicker" hatte zuletzt berichtet, Müller könne sich auch einen Karriere-Ausklang bei einem anderen Verein vorstellen. Demnach will ein Klub dem 35-Jährigen zeitnah ein unterschriftsreifes Angebot vorlegen oder hat das womöglich sogar bereits getan.

Zunächst will sich der Ur-Münchner angeblich ergebnisoffen mit den Verantwortlichen des FC Bayern austauschen. Dabei soll die sportliche Komponente eine wichtige Rolle spielen. Unter Trainer Vincent Kompany ist Müller aktuell nur Rotationsspieler.