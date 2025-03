Köln bestätigt Maina-Ausfall

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Linton Maina wird dem 1. FC Köln fehlen

Personeller Rückschlag für den 1. FC Köln: Stürmer Linton Maina wird der Mannschaft von Trainer Gerhard Struber im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga "bis auf Weiteres" mit einer Sprunggelenksverletzung fehlen.

Das gaben die Rheinländer am Sonntag bekannt. Der 25-Jährige war am Samstag bei der 0:1-Niederlage beim Karlsruher SC in der 37. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Maina, mit zehn Assists der beste Vorbereiter des Teams, hatte sich die Verletzung bereits in der 15. Minute zugezogen, als er erfolgreich den Ball gegen KSC-Stürmer Mikkel Kaufmann klärte.

Schon nach Abpfiff der Auswärtspleite befürchtete FC-Coach Struber "eine längere Pause", denn "der Knöchel fing schon an zu leuchten".

Die Kölner warten seit drei Ligaspielen auf einen Sieg. In der nächsten Partie muss der FC am kommenden Samstag (13:00 Uhr) erneut auswärts bei Aufsteiger SSV Ulm antreten.