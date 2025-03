Kehl offen über BVB-Star: "Ist gerade frustriert"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Trainer Niko Kovac muss Jamie Gittens aus einem kleinen Leistungstief holen

Cheftrainer Niko Kovac von Borussia Dortmund setzt in seinen ersten Wochen auf eine klare Stammformation. Ein Shootingstar des BVB aus der Hinrunde blieb zuletzt außen vor. Laut Sportdirektor Sebastian Kehl kommt bereits erster Frust auf.

Jamie Gittens ist mit seiner derzeitigen Rolle als Ersatzspieler bei Borussia Dortmund alles andere als zufrieden.

"Man merkt ihm an, dass er gerade frustriert ist", wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:0-Sieg beim FC St. Pauli von "Bild" zitiert: "Am Ende geht es aber um die Mannschaft – das weiß auch Jamie."

Der junge Engländer zählte bislang zu den wenigen Lichtblicken in der schwarz-gelben Mannschaft, elf direkte Torbeteiligungen konnte er in der laufenden Bundesliga-Saison beisteuern. In der Champions League gelangen ihm zudem vier Tore. Hinter Top-Stürmer Serhou Guirassy ist der 20-Jährige somit der zweitbeste Scorer im Team.

BVB-Star Gittens in "ein Loch" gefallen

Doch nach zwei schwachen Auftritten gegen den VfB Stuttgart (1:2) und den VfL Bochum (0:2) verlor er jüngst seinen Stammplatz auf der offensiven Außenbahn. Gegen Bochum legte er sich nach seiner Auswechslung sogar aus Frust mit den mitgereisten BVB-Fans an.

Trainer Niko Kovac gab in der Folge stattdessen Maximilian Beier und Karim Adeyemi auf den Flügeln den Vortritt, gegen Union Berlin (6:0) und St. Pauli (2:0) kam Jamie Gittens so nur in den Schlussminuten nach Einwechslung in die Partie.

Kehl betonte zugleich, dass Gittens auch weiterhin "unglaublich wichtig für den Klub" sei, der Stürmer habe "sich zum Unterschiedsspieler" entwickelt. "Es tut uns aber gut, dass wir diese Konkurrenzsituation haben."

Vor der Partie gegen die Hamburger hatte Niko Kovac auf der Pressekonferenz betont, er sei froh "auf dieser Position vier gleich gute Spieler" zur Verfügung zu haben. Auch Julien Duranville pocht auf Einsatzminuten. Gittens habe aber in der laufenden Saison viele Spiele gemacht, "da kann es sein, dass man mal in ein Loch fällt".

Seine letzte Torbeteiligung gelang Jamie Gittens bei der 2:4-Pleite Mitte Januar gegen Holstein Kiel.