Fix: Nationaltorhüterin wechselt nach Wolfsburg

IMAGO/Davide Elias

Stina Johannes zieht es nach Wolfsburg

Fußball-Nationaltorhüterin Stina Johannes schließt sich zur kommenden Saison dem DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg an.

Wie der Verein am Montag mitteilte, kommt die 25-Jährige im Sommer ablösefrei vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt nach Niedersachsen und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Über einen Wechsel der gebürtigen Hannoveranerin war schon länger spekuliert worden.

"Der VfL ist seit vielen Jahren einer der Topklubs im Frauenfußball in Europa. Die Vereinsstrukturen sind hochprofessionell. Für mich ist es deshalb gleichzeitig ein Privileg und eine Herausforderung, künftig Wolfsburgs Nummer eins zu sein", sagte Johannes, die in Wolfsburg auf Merle Frohms folgen wird.

Im Januar hatte der VfL bestätigt, dass die frühere Nationaltorhüterin den Verein im Sommer verlassen wird.

"Wir sind außerordentlich froh darüber, dass sich mit Stina eine international erfahrene Top-Torhüterin für uns entschieden hat", sagte Ralf Kellermann, VfL-Direktor Frauenfußball: "Mit ihr gewinnen wir eine Keeperin, die über herausragende Fähigkeiten und eine tolle Ausstrahlung verfügt. Beides hat sie in den vergangenen Jahren regelmäßig auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt." Johannes spiele in der "langfristigen Neuausrichtung auf der Torhüterposition eine zentrale Rolle", erklärte Kellermann.

Johannes hat bislang 76 Pflichtspiele für Frankfurt bestritten, darunter elf Partien in der Champions League und der dazugehörigen Qualifikation. In der A-Nationalmannschaft hatte die Torhüterin im vergangenen Jahr beim EM-Qualifikationsspiel gegen Polen ihr Debüt gefeiert, zuletzt stand sie Ende Februar beim 4:1 gegen Österreich in der Nations League zwischen den Pfosten des DFB-Teams.