Champions League kein Konkurrent für Bundesliga und Co.

AFP/SID/KERSTIN JOENSSON

UEFA-Premiumprodukt: Champions League

Trotz des von vielen Seiten befürchteten Niedergangs der nationalen Ligen sieht sich die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit dem neuen Format der Champions League nicht als Konkurrent von Bundesliga und Co.

"Grundsätzlich haben wir überhaupt kein Interesse daran, dass die nationalen Ligen ins Hintertreffen geraten", sagte UEFA-Wettbewerbsboss Tobias Hedtstück der Mediengruppe Münchner Merkur/tz: "Sie sind das Rückgrat des europäischen Fußballs, über das man sich für unsere Wettbewerbe qualifiziert. Das ist die Pyramide, die wir verteidigen."

Hedtstück beteuerte, dass die Ligen nicht um ihre Anstoßzeiten bangen müssen. "Wir spielen unter der Woche, die nationalen Ligen am Wochenende. Und das wird auch so bleiben", sagte der "Chief of Club Competition": "Wir konzentrieren uns darauf, die Champions League so gut wie möglich zu machen – innerhalb der Grenzen, die wir nie überschreiten würden."

Zuletzt hatten Vertreter von Ligen, Klubs und Fangruppierungen immer öfter vor einer Abwertung der nationalen Ligen im Vergleich zum Premiumprodukt der UEFA gewarnt.

Ein Existenzkampf der Ligen im Schatten der Champions League wurde prophezeit, gerade mit Blick auf die Medieneinnahmen. Zudem leide der nationale Wettbewerb durch die hohen Prämien für die internationalen Starter immer stärker.

Mit Blick auf die erstmals ausgetragene Ligaphase der Königsklasse sieht der aus Nordrhein-Westfalen stammende Hedtstück keinen Anlass für eine Modifizierung: "Wir analysieren permanent. Ich persönlich sehe momentan jedoch nicht, wie man es noch weiter optimieren könnte."