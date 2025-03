Karius gibt zu: "Das ist ein Scheiß-Gefühl"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Loris Karius überzeugte bei seinem Debüt für den FC Schalke 04

Mitte Januar 2025 überraschte der FC Schalke 04 mit der Verpflichtung eines sehr klangvollen Namens: Loris Karius, der zuletzt bei englischen Erstligisten Newcastle United unter Vertrag stand, seit dem Sommer 2024 aber keinen Arbeitgeber mehr hatte, heuerte bei S04 an. Unlängst bekam der 31-Jährige seine Chance, nutzte diese beeindruckend und äußerte sich anschließend zur Situation des Verlierers seines Pflichtspielcomebacks.

"Unser Torwart hat den Unterschied ausgemacht", sagte Schalkes Trainer Kees van Wonderen nach dem knappen 1:0-Sieg gegen den SC Preußen Münster am vergangenen Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga: "Ich freue mich für Schalke, für die Mannschaft, für ihn."

Besagter Torwart ist Winterneuzugang Loris Karius, der gegen Münster erstmals im Tor der Königsblauen stand - und seine Sache ausgezeichnet machte.

Auch die Stars auf dem Rasen wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten: "Ich weiß, dass er ein toller Torwart ist. Mich freut es unfassbar für ihn. Auf der Linie ist er fantastisch", sagte Amin Younes mit Blick auf Loris Karius' Top-Leistung. Torschütze Pape Ba schwärmte nach der Partie: "Er war heute unser Mann des Tages."

Karius' "längerer Leidensweg" endet im Tor des FC Schalke 04

Karius selbst betonte im Gespräch mit dem "kicker": "Es war ein toller Abend für mich. Ich habe es vom ersten Moment an genossen". Auch, wenn er einen "längeren Leidensweg" hinter sich habe, habe er nie an seinem Können gezweifelt, nun hoffe er, der Mannschaft weiterhin zu helfen.

In der Stunde seines Erfolgs dachte Karius, der 2019/20 bei Besiktas letztmals Stammkeeper war und seitdem nur noch selten von Beginn an mitwirken durfte, auch an Justin Hekeren, der seinen Platz im S04-Tor für Karius räumen musste.

"Ich war auch schon in seiner Situation. Das ist ein Scheiß-Gefühl. Aber er ist ein guter Torwart mit viel Potenzial. Die nächste Chance wird kommen", so Karius, der ergänzte: "Unser Verhältnis ist komplett in Ordnung."

Zuerst dürfte allerdings die nächste Chance für Karius kommen, wenn Schalke am Samstagmittag (08. März, 13 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker) bei Hertha BSC gastiert.