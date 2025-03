Rückkehr auf die Insel? Wilde Gerüchte um Bayern-Star Olise

IMAGO/Bahho Kara

Michael Olise steht beim FC Bayern noch bis 2029 unter Vertrag

Den eigenen Ansprüchen läuft Manchester City in der Spielzeit 2024/25 weit hinterher. Daher ist es wohl wahrscheinlich, dass die im Geld schwimmenden Skyblues im Sommer erneut groß aufrüsten. Einem Medienbericht aus Spanien zufolge steht mit Michael Olise auch ein Superstar des FC Bayern auf der Wunschliste des Klubs aus der Premier Leage um Teammanager Pep Guardiola.

Im Sommer 2024 legte der FC Bayern mehr als 50 Millionen Euro auf den Tisch, um Michael Olise aus der Premier League nach München zu holen. In der bayrischen Landeshauptstadt schlug der Franzose direkt ein, in seinen ersten 36 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister war der Flügelflitzer bereits an 25 Treffern direkt beteiligt.

Allzu überraschend ist es daher nicht, dass der 23-Jährige auch bei anderen Top-Klubs auf dem Wunschzettel steht. Laut "fichajes.net" soll sich Manchester City zur Zeit damit beschäftigen, den Olympiateilnehmer nach der laufenden Spielzeit zurück auf die Insel zu holen. Insbesondere Pep Guardiola sei ein großer Fan des Nationalspielers, heißt es.

FC Bayern will Michael Olise nicht gehen lassen

Dem spanischen Online-Portal zufolge ist man sich an der Säbener Straße den Avancen des englischen Meisters bereits bewusst. Gehen lassen will man Olise aber wohl nicht. Manchester City müsse demnach mit einem "sehr überzeugenden Angebot" an der Isar vorstellig werden, um die Bosse des FC Bayern überhaupt an den Verhandlungstisch zu bekommen.

Dass der Bundesliga-Tabellenführer den vierfachen Nationalspieler nach nur einem Jahr wieder ziehen lässt, darf allerdings bezweifelt werden - zumal Olise beim deutschen Branchenprimus noch bis 2029 unter Vertrag steht. Mit Leroy Sané, Serge Gnarby und Kingsley Coman ist dien Zukunft von gleich drei Flügelstürmern aktuell offen.

Dass der FC Bayern sich im kommenden Sommer auf den Außenbahnen mit einem komplett neuen Quartett aufstellen wird, ist wohl auszuschließen.