SGE-Verlängerung? Erste Gespräche mit Toppmöller

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Bei Eintracht Frankfurt steht Dino Toppmöller noch bis 2026 unter Vertrag

Dino Toppmöller machte aus Eintracht Frankfurt mit etwas Anlaufzeit einen heißen Kandidaten für die Champions-League-Qualifikation. Bei den Hessen steht der Cheftrainer noch bis 2026 unter Vertrag. Beide Seiten sollen sich eine frühzeitige Vertragsverlängerung angeblich gut vorstellen können. Die ersten Gespräche über die SGE-Zukunft sollen nun angelaufen sein.

Dino Toppmöller steht bei den Anhängern von Eintracht Frankfurt mal mehr und mal weniger hoch im Kurs. Seitdem er sich mit den Hessen als Tabellendritter der Fußball-Bundesliga trotz Niederlagen gegen den FC Bayern und Bayer Leverkusen auf Champions-League-Kurs befindet, genießt er wieder deutlich höhere Popularitätswerte als in der vergangenen Spielzeit.

Seit Anfang des Jahres ist daher für beide Seiten laut "Sport Bild" klar, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit über den Sommer 2026 hinaus fortgesetzt werden soll. Dann endet das Arbeitspapier des einstigen Zweitliga-Profis am Waldstadion. Erste Gespräche über eine die sportliche Zukunft des 43-Jährigen sind nun offenbar bereits geführt worden.

Eintracht Frankfurt: In der Länderspielpause wird es Ernst

Denn laut "Bild" haben sich SGE-Boss Markus Krösche und Toppmöller bereits Anfang Februar erstmals "locker" ausgetauscht. Dabei soll es vorrangig um sportliche Inhalte gegangen sein, unter anderem wie der Kader der Adlerträger für die kommende Saison aussehen soll. Das Verhältnis beider Ex-Profis sei "von großem Vertrauen geprägt", heißt es.

Konkrete Verhandlungen mit Toppmöller wolle man am Main dann in der Länderspielpause führen, so das Boulevardblatt weiter. Dort wolle sich Eintracht Frankfurt mit dem Übungsleiter über einzelne Vertragsdetails unterhalten. Im Raum steht eine Gehaltserhöhung, die den ehemaligen Stürmer bis mindestens 2028 bei dem Europa-League-Sieger von 2022 halten soll.

Bisher kassiert Toppmöller in der Mainmetropole rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Wie viel Geld der Fußballehrer zukünftig verdienen soll, geht aus dem "Bild"-Bericht nicht hervor.