Medien: Bayern-Bosse sprechen Machtwort bei Kimmich

IMAGO/Jerry Andre

Joshua Kimmich steht beim FC Bayern nur noch bis Saisonende unter Vertrag

Am Donnerstag machte die Meldung die Runde, dass der FC Bayern sein finales Vertragsangebot an Joshua Kimmich zurückzog. Ein Verbleib des Nationalspielers ist dadurch unwahrscheinlicher geworden, ausgeschlossen ist er jedoch nicht. Sollte der DFB-Kapitän sein Arbeitspapier jedoch verlängern wollen, drohen ihm offenbar finanzielle Einbußen.

Beim FC Bayern steht Joshua Kimmich nur noch bis Sommer unter Vertrag. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit ist durch die jüngsten Entwicklungen allerdings deutlich unwahrscheinlicher geworden. Das lange Zögern des Nationalspielers, dem offenbar seit geraumer Zeit ein gut dotiertes Angebot vorlag, könnte sich nun rächen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten befinden sich beide Seiten weiterhin in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Laut "Abendblatt" liegt dem 30-Jährigen aktuell aber kein Angebot des deutschen Rekordmeisters vor, nachdem die Münchner ihre letzte Offerte in der vergangenen Woche zurückgezogen haben sollen.

FC Bayern mit Knallhart-Kurs bei Kimmich

Sollte Kimmich beim FC Bayern bleiben wollen, müsse man der Tageszeitung zufolge neue Bedingungen aushandeln. Das könnte sich aber offenbar schwierig gestalten, da der Aufsichtsrat laut "AZ" ein Machtwort gesprochen hat. Demnach wird der DFB-Kapitän keine Gehaltserhöhung bekommen. Auch das ansonsten übliche Handgeld für die Unterschrift eines neuen Vertrages wird es auf keinen Fall geben.

Will Kimmich an der Säbener Straße bleiben, müsse er diese finanziellen Einbußen in Kauf nehmen, heißt es. Es liege daher nun an Max Eberl eine Lösung zu finden. Die Chancen auf einen Verbleib des gebürtigen Rottweilers an der Isar dürften durch den Knallhart-Kurs der Bayern-Bosse allerdings nicht gestiegen sein. Denkbar, dass das Tischtuch nun endgültig zerschnitten ist.

Am Rande des 3:1-Auswärtssieges beim VfB Stuttgart hatte die Münchner Führungsetage eine "zeitnahe Entscheidung" angekündigt. Laut "Sky" sollen sich insbesondere auch der FC Arsenal und PSG mit Kimmich befassen.