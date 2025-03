FC Bayern dran: Bericht über klare Gittens-Tendenz beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jamie Gittens wird den BVB im Sommer wohl verlassen

Seit Wochen befindet sich Jamie Gittens bei Borussia Dortmund im Formtief. Europäische Top-Klubs hält die jüngste Krise des Engländers aber nicht davon ab, heftig um den Flügelflitzer zu werben. Einem jüngsten Bericht zufolge geht man beim BVB daher von einem Abgang des Offensivspieler aus, der auch beim FC Bayern auf der Liste stehen soll.

Laut "Sky" rechnet man am Westfalenstadion damit, dass Jamie Gittens den Klub im Sommer wohl verlassen wird. Im Falle eines Verpassens der Champions League müsse der BVB sein Supertalent wohl verkaufen, heißt es. Doch selbst wenn die Königsklasse noch erreicht wird, ist ein Verbleib wohl unwahrscheinlich.

"Nahezu alle Top-Klubs aus Europa" sind dem Pay-TV-Sender zufolge an dem 20-Jährigen dran, der bei Borussia Dortmund noch bis 2028 unter Vertrag steht und dementsprechend eine hohe Ablöse kosten wird. Namentlich gehen aus dem Bericht Manchester United, FC Chelsea, FC Liverpool, Tottenham Hotspur und der FC Bayern als Interessenten hervor.

FC Bayern mit schlechten Karten bei BVB-Star Gittens

Der deutsche Rekordmeister habe aber schlechte Karten im Poker um die Dienste des U21-Nationalspielers der Three Lions, da Gittens am liebsten in die Premier League wechseln wolle, so "Sky". Eine Transfer-Offerte liegt dem BVB demnach aber noch nicht vor. Dennoch rechne man im Ruhrpott damit, dass diese spätestens im Sommer am Westfalenstadion eingehen werden.

In der Führungsetage träumt man derweil von eine Ablöse im Bereich der 100 Millionen Euro. Da der Youngster zuletzt allerdings tief in der Formkrise steckte, wird ein solcher Preis als unrealistisch eingeschätzt. Beim FC Bayern hoffe man, dass Gittens im Sommer bereits für 60 bis 70 Millionen Euro über den Ladentisch geht, meldet der Pay-TV-Sender weiter.

Eine solch niedrige Ablöse ist aber wohl nur dann realistisch, wenn der BVB die CL-Ränge verpasst und auf Einnahmen dieser Größenordnung angewiesen ist.