Kabinen-Zoff bei Hertha BSC? Leitl spricht Klartext

Hertha BSC steckt im Tabellenkeller der 2. Bundesliga fest

Am Sonntag kassierte Hertha BSC beim SV Elversberg eine üble Klatsche. Bereits zur Halbzeit lagen die Berliner gegen das Überraschungsteam der 2. Bundesliga mit 0:4 zurück. In der Kabine soll es in der Pause ordentlich gekracht haben. Cheftrainer Stefan Leitl findet das "nicht so toll".

Die sowieso schon desolate Saison von Hertha BSC erlebte am Sonntagnachmittag beim SV Elversberg ihren nächsten Tiefpunkt. Bei der 0:4-Klatsche gingen die Berliner völlig unter, der Endstand zierte bereits nach 45 Minuten die Anzeigetafel der Stadions an der Kaiserlinde. Während der Pause gab es laut "Bild" Zoff in der Kabine.

Wieder einmal soll es zu Differenzen zwischen den jungen und alten Spielern im Kader des Hauptstadtklubs gekommen sein. Der Boulevardzeitung zufolge soll sich ein Teil der Mannschaft um Offensivspieler Derry Scherhant dafür ausgesprochen haben, in der zweiten Halbzeit noch einmal anzugreifen, möglicherweise sogar das Mega-Comeback zu schaffen.

"Interne Reibereien" bei Hertha BSC

Dem traten jedoch die erfahrenen Spieler wie Florian Niederlechner lautstark und entschieden entgegen. Cheftrainer Stefan Leitl hörte auf die Routiniers, stellte auf eine defensive Ausrichtung um und war um Schadensbegrenzung bemüht. Nicht zum ersten Mal gerieten die unterschiedlichen Lager in der Hertha-Kabine aneinander. Laut "Bild" kommt es immer wieder zu "internen Reibereien".

Von Zoff in seinem Team wollte der neue Übungsleiter aber nichts wissen. "Ich bin erst mal froh, dass wir eine lebendige Mannschaft haben, die in der Halbzeit kommuniziert. Was nicht so toll ist, dass es in der Zeitung landet. Das haben wir so angesprochen. Es gibt kein Alt und Jung, sondern ein Team. Das haben wir den Jungs so mitgeteilt. Wir sind zuversichtlich, dass wir zukünftig enger zusammenrücken", erklärte Leitl.

Der ehemalige Trainer von Hannover 96 hatte erst vor wenigen Wochen von Cristian Fiel übernommen. Unter dem 47-Jährigen wartet Hertha BSC nach 180 Minuten noch auf einen ersten Treffer. Angst um den Ligaverbleib hat er aber dennoch keine: "Ich will nicht vom Abstiegskampf sprechen, sondern wir wollen und werden die Klasse halten."