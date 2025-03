Goretzka-Kehrtwende beim FC Bayern möglich, wenn ...

IMAGO/Ulrik Pedersen

Leon Goretzka steht beim FC Bayern auf der Liste der Verkaufskandidaten

Schon im vergangenen Sommer galt Leon Goretzka beim FC Bayern als heißer Verkaufskandidat. Daran hat sich auch rund neun Monate später offenbar nichts geändert, auch wenn der ehemalige Schalker im Mittelfeld der Münchner zu überzeugen weiß. Einem Medienbericht zufolge ist ein Verbleib unter einer bestimmten Voraussetzung aber denkbar.

Mit Tom Bischof von der TSG 1899 Hoffenheim hat der FC Bayern bereits einen ersten Sommer-Zugang für das zentrale Mittelfeld unter Dach und Fach gebracht. Der Youngster soll an der Säbener Straße direkt zu Einsätzen kommen. Für Leon Goretzka wird die Luft in der Schaltzentrale des Rekordmeisters dann immer dünner.

Seit geraumer Zeit befindet sich der 30-Jährige in der bayrischen Landeshauptstadt auf dem Abstellgleich. Die Münchner wollten den ehemaligen Schalker übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits vor der laufenden Saison zu Geld machen, Goretzka wollte stattdessen aber lieber um Einsatzzeit beim FC Bayern kämpfen.

FC Bayern: Bekommt Leon Goretzka doch noch eine Chance?

Zuletzt schmiss Vincent Kompany den ehemaligen Nationalspieler immer wieder ins kalte Wasser, wenn im Mittelfeld Not am Mann war. Der Routinier machte seine Aufgabe gut, gegen Stuttgart war er einer der besten Spieler auf dem Platz. Lothar Matthäus riet dem FC Bayern daher zuletzt dazu, Goretzka zu halten. Sein Vertrag an der Isar ist noch bis Ende Juni 2026 datiert.

An der Haltung der Bayern-Bosse soll sich laut "Sport1" aber nichts geändert haben. Der einstige Bochumer steht weiterhin zum Verkauf, bekommt man Goretzka von der Gehaltsliste, würde man an der Säbener Straße der erhofften Etatverkleinerung um etwa zehn Prozent ein gutes Stückchen näher kommen. Ausgeschlossen ist ein Umdenken aber angeblich nicht.

Dem TV-Sender zufolge könnte Goretzka von der Liste der Streichkandidaten entfernt werden, wenn Joao Palhinha den Klub im Sommer schon wieder verlässt. Der Portugiese ist beim FC Bayern immer noch nicht richtig angekommen. Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk ist ein Abschied nach nur einem Jahr durchaus denkbar.