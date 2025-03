Matthäus schlägt Torwart-Alarm in DFB-Team

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Alexander Nübel wirkte zuletzt nicht immer bombensicher

Seit den Tagen Toni Tureks ist Deutschland Torwart-Nation - nie hatte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf der Position des Schlussmanns ein Problem. Bis jetzt? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus lässt aufhorchen.

"Ich glaube schon, dass wir in Deutschland gerade so etwas wie ein kleines Torwartproblem haben", sagte Lothar Matthäus bei "Sky" und lieferte eine Problemliste: "Neuer nicht mehr da, Ter Stegen verletzt – und die anderen haben noch nicht so überragenden Leistungen gezeigt, wie man sich das wünschen würde."

"Die anderen" - damit dürften in erster Linie Alexander Nübel vom VfB Stuttgart und Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt gemeint sein. Hoffenheims Torwart Oliver Baumann, der bei seinen Länderspieleinsätzen Ende 2024 überzeugt hatte, ist zurzeit mit einem Plantarfaszienriss zum Zuschauen verdammt.

Nübel und Trapp sind dagegen fit, wirkten in den vergangenen Wochen aber nicht immer sattelfest. Trapp, bei Eintracht Frankfurt seit Jahren Leistungsträger und Publikumsliebling, hat nach längerer Verletzungspause in der Hinrunde noch nicht zu alter Stärke zurückgefunden.

"Daraus ein Problem zu machen, halte ich aber für verfrüht", kommentierte Wolff-Christoph Fuss im Fußball-Talk "Sky 90". Matthäus stimmte dieser Einschätzung zu. "Sehe ich auch so. Er hat in diesen Spielen ja auch tolle Paraden gezeigt. Das vergisst man", stellte der Weltmeister von 1990 dem Frankfurter Torwart ein Zeugnis mit Licht und Schatten aus.

Zudem merkte Matthäus an. "Bevor Neuer sich schwerer verletzt hat, hat man auch immer seine positiven Aktionen hervorgehoben."

Wer steht gegen Italien in der Nations League im DFB-Kasten?

Deutschlands Nummer 1, Marc-André ter Stegen, hatte sich im Herbst die Patellasehne gerissen, ist erst seit kurzem wieder im Einzeltraining.

Im DFB-Kader stand neben Baumann und Trapp zuletzt auch Stefan Ortega von Manchester City, Der Ex-Bielefelder geht mit den Citizens in der Premier League durch die schwerste Klub-Krise seit Jahren.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in Kürze sein Aufgebot für die Nations-League-Viertelfinals gegen Italien (Hinspiel: 20. März, das Rückspiel am 23. März, LIVE bei RTL und auf RTL+) bekanntgegeben.