Bayerns Wirtz-Traum könnte 2025 wahr werden

IMAGO/Ulrik Pedersen

Florian Wirtz steht auf der Wunschliste des FC Bayern ganz oben

Der FC Bayern darf sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf einen Transfer von Florian Wirtz im kommenden Sommer machen. Noch haben die Münchner den Ausnahmefußballer von Bayer Leverkusen von einem Wechsel an die Isar aber nicht restlos überzeugen können.

Wie gut stehen die Chancen des FC Bayern auf eine Verpflichtung von Florian Wirtz im kommenden Sommer? Geht es nach einem Bericht der Münchner "AZ", lautet die Antwort: nicht schlecht.

Die Münchner Zeitung schreibt am Dienstag, dass der deutsche Rekordmeister "realistische Chancen" auf einen zeitnahen Transfer des Nationalspielers habe. Im Hintergrund, so heißt es, werde derzeit daran gearbeitet, den Deal in den nächsten Monaten einzutüten, um nach der Saison 2024/25 Vollzug melden zu können.

FC Bayern hat Wirtz noch nicht überzeugt

Ob dieses Vorhaben gelingt, steht allerdings noch nicht fest. Laut "AZ"-Informationen hat der FC Bayern das Wirtz-Lager noch nicht vollends davon überzeugen können, dass ein Wechsel im Sommer 2025 der richtige Schritt ist.

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg hatte den Status quo noch vor wenigen Tagen anders dargestellt. Er behauptete in der TV-Sendung "Doppelpass", dass Wirtz zum FC Bayern wechseln wolle. Die Karriereplanung des 21-Jährige sehe zunächst einen Transfer nach München und dann in einigen Jahren ins Ausland vor, erklärte der "Sky"-Journalist.

FC Bayern will "alles in Bewegung setzen"

Der "kicker" wiederum berichtete, dass der FC Bayern im kommenden Sommer "alles in Bewegung" setzen wolle, um Wirtz an die Säbener Straße zu holen. Was das genau bedeutet, ist zwar nicht klar. Naheliegend ist jedoch die Vermutung, dass die Münchner für Wirtz ihre finanzielle Schmerzgrenze sprengen und deutlich über 100 Millionen Euro für den Ausnahmekönner ausgeben würden.

Das wird auch nötig sein, denn dem Vernehmen nach verlangt Bayer Leverkusen bis zu 150 Millionen Euro Ablöse für seinen mit Abstand wertvollsten Spieler im Kader. Ob der FC Bayern auch diese Summe am Ende zahlen würde, bleibt abzuwarten.