FC Bayern mit besonderer Beckenbauer-Ehre

FC Bayern/SID

Ehre für Franz Beckenbauer

Besondere Ehre für Franz Beckenbauer: In Gedenken an den verstorbenen "Kaiser" wird künftig ein riesiges Trikot mit dessen Namen und der legendären Rückennummer "5" unter dem Dach der Münchner Allianz Arena hängen. Damit würdigt der FC Bayern anlässlich des 125-jährigen Jubiläums seine Ikone. Erstmals wird das Trikot für die Fans am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen zu sehen sein.

"Wir freuen uns sehr, dass der Verein Franz Beckenbauer auf diese außergewöhnliche Weise in seiner Allianz Arena ehrt, nachdem unsere Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung beschlossen haben, seine Nummer 5 künftig nicht mehr zu vergeben. In diesem Stadion schlägt das sportliche Herz des FC Bayern, und die tiefe Verbundenheit des Vereins zu unserem 'Kaiser' soll bei den Spielen immer zu sehen sein", sagte Präsident Herbert Hainer.

Das Trikot wird nach Absprache mit den Fans der Südkurve in der Arena oberhalb der Nordkurve angebracht. Es setzt sich laut Klubangaben aus 32 bedruckten, nicht brennbaren Einzeltüchern aus Glasgewebe zusammen und ist 15,70 Meter hoch sowie 10,54 Meter breit.

Besondere Ehrung eine Premiere

Bei den Fußballern ist diese besondere Ehrung eine Premiere. Die Bayern-Basketballer haben bereits die Rückennummern "6" und "24" nicht mehr vergeben, um die Verdienste der langjährigen Idole Steffen Hamann und Demond Greene zu würdigen.

Die Rückennummer 5 hatten beim FC Bayern nach dem Karriereende von Beckenbauer unter anderem Klaus Augenthaler, Patrik Andersson oder Mats Hummels getragen. Der Letzte war der Franzose Benjamin Pavard, der im Sommer 2023 zu Inter Mailand gewechselt war.